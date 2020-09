Santissimo Nome di Maria/ Ecco perché ci sono sotto tre significati

Il 12 settembre la chiesa cattolica dedica la giornata alla celebrazione del Santissimo Nome di Maria. Il nome di Maria ha tre diversi significati che raffigurano tre diverse caratteristiche della madre di Gesù. Il primo è quello del mare, poiché il nome deriva dall’ebraico Maryam e significa proprio abbondanza di acque e impeto di amore. Il secondo è invece quello di amaro e anche in questo caso è legato alla sua storia, e in particolare al fatto di dover bere il calice amaro della Passione del Figlio. Il terzo, infine, è quello di stella ed è legato all’invocazione della chiesa che parla di Maria come di Maris Stella.

Santissimo Nome di Maria, l’ennesima occasione per ricordare la madre divina di tutti noi

La particolarità di questa festa è quella di non essere dedicata proprio alla Vergine Maria quanto al suo nome: in effetti sono tante le celebrazioni che durante l’anno sono dedicate alla madre di Gesù e per questo motivo non stupisce che ci sia una ricorrenza anche dedicata al suo nome. Fin dalla prima metà del XII secolo, si diffuse la devozione dei fedeli per il nome di Maria, anche grazie al fatto che a questa pratica erano legate anche indulgenze di vario tipo. Nel 1513, per volere di papa Giulio II, fu istituita la vera e propria festa, inizialmente concessa in esclusiva alla spagnola diocesi di Cuenca: la data della festa, però, era il 15 settembre.

Fu per volere di papa Sisto V che la celebrazione fu posticipata al 17 mentre papa Gregorio XV concesse il privilegio dei festeggiamenti anche a Toledo: si deve attendere l’arrivo di papa Clemente X perché fosse possibile all’intera Spagna celebrare la festa del Santissimo Nome di Maria. Fu invece papa Innocenzo XI che decide che questa importante ricorrenza non doveva essere appannaggio solo della Spagna ma che poteva essere festeggiata da tutta la cristianità: la scelta fu fatta anche per commemorare un altro evento importante accaduto proprio il 12 settembre e cioè l’alleanza fra Austria e Polonia voluta per unire le forze e combattere i turchi che avevano invaso Vienna. Da quel momento in poi la festività fu ancora spostata di data ma il 12 settembre fu consacrato definitivamente da papa Paolo Giovanni II.

Gli altri Beati di oggi

Nella stessa giornata del 12 settembre si festeggiano anche San Guido di Anderlecht il pellegrino, i martiri Santi Cronide, Leonzio e Serapione, la Madonna della Macchia, il vescovo Sant’Ailbeo di Emly e Sant’Autonomo, il religioso Beato Pietro Sulpizio e il martire San Francesco Ch’oe Kyong-hwan.



