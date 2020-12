Santo Natale di Gesù/ Il 25 dicembre si celebra la nascita di Cristo

Il Santo Natale di Gesù si celebra il 25 dicembre ed è un evento che da tempo immemorabile viene associato alla manifestazione dell’amore di Dio sulla terra, un evento che è ricordato come giorno in cui nasce Gesù Cristo. Una festa che è riconosciuta da tutti, ma che porta ogni anno una serie di domande su quale possano essere le testimonianze storiche che indichino questa data come quella della nascita di Cristo. Il dubbio nasce dal fatto che con l’avvento del cristianesimo molte feste pagane furono assorbite, facendole coinciderete con eventi importanti del mondo religioso cattolico. Nel caso del Natale alcuni sostengono che la data del 25 di dicembre non sia esattamente quella della nascita di Gesù, ma indichi la festa romana del Natalis solis invicti, ovvero del vero sole invincibile che per la fede è proprio Dio che si è fatto uomo.

A favore di chi invece ipotizza che il 25 dicembre corrisponda esattamente con la nascita di Gesù, si prende come riferimento il Vangelo; nel testo non vi sono date specifiche con riferimento al mese e al giorno che poi è ormai conosciuto come quello del Natale, ma attraverso le parole del Vangelo si può identificare che la nascita di Gesù è avvenuta nel pieno dell’inverno. Inoltre la tradizione vuole che Gesù sia morto il 25 di marzo, che secondo il vangelo è anche il giorno in cui fu concepito e quindi se si torna indietro di 9 mesi, la data del 25 dicembre sembra essere quella più probabile per la sua nascita. Al di là delle diverse teorie sulla datazione del S. Natale di Gesù, l’evento che le chiese e i fedeli di tutto il mondo festeggiano è quello in cui Dio ha salvato l’umanità, attraverso il suo amore e la sua benevolenza.

I festeggiamenti del Santo Natale

Il Santo Natale è un momento di coesione sociale, in cui si esaltano i valori della famiglia e le virtù cristiane più profonde, come la carità e la fede, esprimendoli attraverso diversi avvenimenti. Nel giorno del S. Natale vengono svolte messe solenni, in ricordo della nascita di Gesù, con la processione in ogni chiesa, in cui a mezzanotte viene posto sull’altare la statuetta raffigurante un bambino appena nato. Infine il S. Natale è anche un momento di incontro sociale, in cui si ha la possibilità di vivere ogni città dedicandosi ad eventi culturali o gastronomici.

In quanto festa di tutto il mondo cattolico e cristiano, ogni città racconta sia il lato religioso sia quello sociale in modo diverso, prendendo spunto dalle tradizioni e dal proprio retaggio culturale. Per questo si potranno trovare luoghi in cui si vivrà l’evento tra le strade, passeggiando tra negozi e mercatini in cui trovare prodotti tipici del momento, oppure città in cui si enfatizza maggiormente il legame religioso data la presenza di luoghi di incontro di fede e di spiritualità.

Tutti gli altri Beati

Durante la solennità del S. Natale, si ricordano an che i seguenti Santi e Beati: Sant’Alburga; Santa Anastasia di Sirmio; Santa Susanna; San Pietro il Venerabile; Santa Eugenia da Roma; Beata Antonia Maria Verna; Beato Artale; Beata Maria degli Apostoli; Beato Folco di Tolosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA