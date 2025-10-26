Chi è Santo Romano e com'è morto: ucciso per una lite sulle scarpe sporcate da un baby killer che era in una gang di rapinatori. Il caso a Domenica In

Era un calciatore con il sogno di fare il grande salto, ma la vita di Santo Romano si è fermata nella notte tra l’1 e il 2 novembre dello scorso anno, quando un colpo di pistola lo raggiunse al petto.

Il 19enne napoletano stava cercando di sedare una lite tra due gruppi di giovani, scoppiata per futili motivi: una scarpa costosa era stata sporcata accidentalmente.

In quegli attimi concitati, un 17enne estrasse una pistola e sparò, togliendo la vita al ragazzo, per il quale si rivelarono vani i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Il killer venne fermato poco dopo il delitto: inizialmente negò le accuse, poi confessò di aver sparato, sostenendo però di averlo fatto per difendersi da un’aggressione. La sua versione, tuttavia, non trovò riscontro nelle testimonianze delle persone presenti sul posto.

LE MINACCE DOPO L’OMICIDIO DI SANTO ROMANO

Il giovane, inoltre, aveva già avuto rapporti problematici con la giustizia, come emerso anche nelle scorse settimane, e una perizia psichiatrica ha stabilito un vizio parziale di mente.

Il delitto sollevò un’ondata di indignazione non solo tra parenti e amici, ma anche all’interno della comunità, poiché Santo Romano era un ragazzo stimato, senza precedenti, che giocava come portiere nella squadra di calcio Asd Micri.

Indignazione hanno suscitato anche le minacce del 17enne, che, dopo la condanna a 18 anni e 8 mesi di carcere, ha pubblicato un messaggio provocatorio – segnalato dal deputato Francesco Emilio Borrelli – scrivendo che avrebbe scontato la pena “seduto sul ce**o”.

IL KILLER ARRESTATO ANCHE PER RAPINA

Nei mesi scorsi, il legale della famiglia Romano, l’avvocato Marco De Scricciolo, ha riferito al Corriere della Sera che il giovane condannato per l’omicidio era stato trovato in possesso, durante la detenzione, di due telefoni cellulari: uno nel carcere minorile di Airola, l’altro nel penitenziario di Casal del Marmo. Durante un controllo sarebbe stato rinvenuto anche un coltello rudimentale.

Pochi giorni dopo, ha spiegato l’avvocato, su alcuni profili social riconducibili al ragazzo o a suoi sostenitori comparvero post indirizzati alla famiglia della vittima, contenenti minacce di morte.

Nelle scorse settimane, Il Mattino ha dato notizia di una svolta nelle indagini sulla rapina alla gioielleria “Gioie” di Torrette di Mercogliano: della gang avrebbe fatto parte anche il 17enne condannato per l’omicidio di Santo Romano. Gli è infatti stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli, per aver partecipato alla rapina, risalente ad appena dieci giorni prima del delitto.