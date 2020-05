Santo Rosario con Papa Francesco/ Diretta video Tv2000: vigilia di Pentecoste

Pubblicità

Oggi, sabato 30 maggio 2020, ci sarà un Santo Rosario con Papa Francesco in diretta tv e streaming. In occasione della vigilia della grande festa di Pentecoste, infatti, alle ore 17.30 avrà luogo la preghiera mariana per eccellenza dalla Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, dove Papa Francesco guiderà il Santo Rosario trasmesso in diretta tv da Tv2000, canale disponibile al numero 28 del telecomando, mentre lo streaming video sarà garantito anche dal circuito ufficiale vaticano, cioè Vatican Media Live.

Questo appuntamento con il Santo Rosario recitato da Papa Francesco è particolarmente significativo sia perché a ridosso della Pentecoste sia perché arriva a conclusione del mese di maggio, che è il mese mariano per eccellenza dedicato alla Madonna. Quest’anno il Coronavirus ci ha messo purtroppo lo zampino impedendo la recita del Santo Rosario pubblicamente – come fanno moltissime parrocchie – e così gli appuntamenti in diretta tv oppure radio sono stati particolarmente preziosi.

Avevamo cominciato questo strano maggio 2020 con il Santo Rosario dal Santuario di Caravaggio per l’affidamento dell’Italia a Maria, lo concludiamo dunque con la grande festa di Pentecoste, introdotta da un Santo Rosario con Papa Francesco. Sarà dunque l’occasione per pregare in una fase che segna un graduale ma lento ritorno alla “normalità”, un processo che sarà lungo anche per quanto riguarda gli aspetti della vita religiosa – basti pensare alle Messe, che sono tornate con popolo ma con molte misure di cautela.

SANTO ROSARIO CON PAPA FRANCESCO IN DIRETTA: OGGI I MISTERI GAUDIOSI

Oggi, essendo sabato, nella recita del Santo Rosario con Papa Francesco si prevedono i cinque misteri gaudiosi, in seguito all’introduzione nel 2002 per volontà di Giovanni Paolo II dei misteri luminosi al giovedì. Ecco dunque che recitando il Santo Rosario al sabato si medita ora sui cinque misteri gaudiosi, che riguardano tutti l’incarnazione, nascita e prima parte della vita del Signore Gesù, con un ruolo chiave naturalmente di sua madre Maria.

Il primo infatti è l’annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria Vergine, in cui si medita in particolare sul “Sì” della Madonna alla volontà di Dio, che ha dato origine alla storia cristiana e alla salvezza voluta dal Padre con l’incarnazione del Figlio. Proseguendo in ordine cronologico negli eventi, ecco che il secondo mistero è la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta, sua cugina che era a sua volta incinta di San Giovanni Battista, descritta nel Vangelo secondo Luca, che riporta in questa occasione la preghiera del Magnificat.

Nel terzo mistero del Santo Rosario ecco naturalmente la nascita di Gesù a Betlemme, con la quale Dio si è fatto uomo, mentre nel quarosariorto mistero si contemplerà la Presentazione di Gesù al Tempio, 40 giorni dopo la sua nascita, con le profezie di Simeone e Anna e il “Nunc dimittis”. Infine, il quinto e ultimo mistero gaudioso ricorda il ritrovamento di Gesù al Tempio quando aveva 12 anni, l’unico episodio ricordato dai Vangeli della “vita nascosta” di Gesù, prima dell’inizio del suo ministero.





