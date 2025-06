Santo Versace e sua moglie Francesca si sono raccontati oggi nel salotto de La Volta Buona di Caterina Balivo.

La parte conclusiva della puntata odierna de La Volta Buona ha offerto una toccante intervista doppia ad uno dei volti più altisonanti in termini di moda e stile: Santo Versace, con al fianco sua moglie Francesca. Insieme hanno sottolineato la bellezza del loro amore, passando in rassegna aneddoti che in alcuni casi sembrano quasi dettati dal destino. A colpire, tra i vari racconti, è però la commozione quando l’imprenditore ricorda la tragica e prematura scomparsa di sua sorella Pinuccia alla tenera età di 10 anni.

Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin: “Sono tranquillo, io e Lily due lupi solitari, gli amici...”

La prematura scomparsa della sorella di Santo Versace si lega, come per volere del fato, all’incontro con sua moglie Francesca. “Sono nate lo stesso giorno e stesso mese, una cosa incredibile. Una coincidenza che mi ha fatto pensare: ‘Forse me l’ha mandata mia sorella’. Mia sorella Pinuccia era un angelo, forse quel giorno è finita la mia adolescenza… Grazie all’amore di mia moglie Francesca ho superato anche questa tragedia anche se è un trauma che ti porti dietro tutta la vita”. Parole che toccano il cuore e che ovviamente determinano un evidente commozione in Santo Versace e sua moglie Francesca.

Miriana Trevisan: “Dopo il divorzio non riuscivo più a mangiare”/ “A 14 anni mi salvò il maestro di danza”

Francesca, moglie di Santo Versace a La Volta Buona: “Un mio ex fidanzato è stato testimone di mio marito al nostro matrimonio…”

Nel corso dell’intervista a La Volta Buona prendere la parola anche Francesca, moglie di Santo Versace, per raccontare un aneddoto decisamente singolare e che si lega al primo incontro con l’imprenditore. “Quando l’ho visto ho pensato che fosse l’uomo più bello mai visto al mondo. In quel periodo però non ero libera, ero fidanzata da 5 anni ma parliamo di un rapporto che in realtà era finito da qualche tempo. I genitori del mio ex fidanzato erano però stati poco bene quindi stavamo aspettando il momento migliore. Poi, gli dissi: ‘Ho perso la testa per un altro uomo di cui non posso dirti nulla’. Lui mi disse: ‘Se mi dici così hai davvero perso la testa’…”. A questo punto, il colpo di scena raccontato dalla moglie dell’imprenditore: “Questo mio ex fidanzato poi è stato testimone di Santo al nostro matrimonio…”.