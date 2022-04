Santoro vs Mentana a Maurizio Costanzo Show/ “Covid e guerra, sempre stessa fanfara!”

Duro scontro tra Michele Santoro ed Enrico Mentana nella puntata di Maurizio Costanzo Show andata in onda mercoledì 27 aprile sul tema della guerra e del Covid-19. I due hanno animosamente discusso sul palco, dove si trovavano anche gli altri ospiti: Carlo Conti, Mara Venier, Drusilla Foer ed Enrico Papi.

L’ex conduttore di Annozero, come riportato da Ilfattoquotidiano, ha messo in discussione il modo di fare informazione in questo momento storico che presenza numerose criticità. “Non si può dare la parola a uno scienziato e poi a una persona contro la scienza; come non si può dire che Putin ha scatenato la guerra contro l’Ucraina e poi allo stesso tempo che Zelensky se l’è cercata”, queste le sue parole. Non si è rivelato della medesima idea il direttore di La7, che ha risposto per le rime. “Sentiamo solo un’unica grande fanfara che suona sempre la stessa musica, sul Covid come sulla guerra. E allora, mandiamo pure più armi e facciamo più morti! Ho sentito definire addirittura Putin come un animale”. Da qui la replica dell’altro: “Perché, è un vegetale? Una cosa è certa: non vedo Mosca invasa dagli ucraini…”.

Santoro vs Mentana a Maurizio Costanzo Show: la lite

La lite di Michele Santoro ed Enrico Mentana nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda mercoledì 27 aprile ha stupito non poco i telespettatori. I due giornalisti, infatti, in passato si erano rivolti a vicenda diversi attestati di stima. “A Michele Santoro dico che questa è casa tua e quella è la tua poltrona, non come ospite”, aveva detto Enrico Mentana in passato nell’invitarlo in un suo programma.

Il rapporto tra i due non sembra però più idilliaco come un tempo. I temi della guerra e del Covid-19, in particolare, questa volta hanno creato una profonda spaccatura, proprio sul palco.

