Santos Express in Sudafrica/ Mossel Bay, un treno-hotel degli Anni ’20 vicino al mare

Il Santos Express in Sudafrica è un hotel praticamente unico nel suo genere e che solamente negli ultimi tempi ha avuto degli “emuli” che si sono dedicati a quella fascia di turisti che ama trascorrere una vacanza alternativa e a volte anche un po’ stravagante, in luoghi comunque di grande fascino e pur senza rinunciare a tutti i comfort: si trova infatti nei pressi della baia di Mossel Bay, città costiera che si trova nella provincia di Capo Occidentale dello stato africano, la struttura alberghiera ricavata interamente in un vecchio treno e che “corre” parallelamente alle bellissime spiagge della zona di Santos Beach. Il Santos Express Train Lodge, questo il suo nome completo, è una sorta di treno-hotel la cui struttura è quella di una serie di convogli risalenti agli Anni Venti del secolo scorso e che è parcheggiato oramai da tempo a poche centinaia di piedi dal mare. Ma scopriamo cosa propone la struttura e perché può diventare un’ottima base per esplorare una delle aree più belle del Sudafrica, rinomata per le sue spiagge da Bandiere Blu e presso cui è possibile fare immersioni, surf e anche avvistare le balene.

IL SANTOS EXPRESS HOTEL IN SUDAFRICA

Il Santos Express Train Lodge di Mossel Bay si sviluppa infatti in lunghezza attraverso dei vagoni adagiati a ridosso dell’oceano più altri che sono arrivati qui direttamente dall’Europa. Sì perché la storia di questo treno-hotel è ricca di avvenimenti e pure di incidenti di percorso: la struttura aveva aperto i battenti a inizio dicembre del 1994 sfruttando alcuni vagoni che erano dismessi dalla South African Railways e successivamente riadattati ad unità abitative; questi stessi vagoni erano simili a quelli di prima classe che correvano per le strade ferrate del Paese negli Anni Settanta. In una prima fase il Santos Express svolgeva unicamente la funzione di alloggio ma pian piano sono stati aggiunti dei servizi con tanto di bar e ristorante come un vero hotel. Tuttavia nel 2007 proprio l’area di ristorazione fu distrutta da un incendio che purtroppo distrusse alcuni dei memorabilia che si trovavano al suo interno. Va inoltre ricordato che i vagoni deluxe per i turisti più esigenti sono frutto di una aggiunta successiva: in questo caso però si tratta di due carrozze, le Royal Suites, realizzate internamente in legno e in stile vintage e che, trasportate via mare dall’Inghilterra al Sudafrica dove furono impiegati fino a pochi anni or sono, risalgono rispettivamente al 1919 e al 1921 e costituiscono dal 2013 infatti una delle chicche del Santos Express.

UN TRENO DEGLI ANNI ’20 VICINO AL MARE

Ma come si presenta oggi il Santos Express Train Lodge? L’hotel ubicato a Mossel Bay (a circa 400 chilometri da Città del Capo) si affaccia sulle spiagge di Mossel bay bagnate dall’Oceano Atlantico è composto da sette carrozze, di cui quattro sono degli scompartimenti-cuccetta con tanto di bagno privato e doccia mentre invece una quinta carrozza funge da dormitorio con 16 posti-letto e poi anche una cucina di cui tutti gli ospiti possono servirsi. Una delle caratteristiche per cui la struttura riscuote da anni successo è la suggestiva vista panoramica sul mare dai finestrini, specie quando ci si sveglia la mattina, e che è distante poche decine di metri. Oltre a queste carrozze, come detto, vi sono poi le due spaziose suite che vengono chiamate dai gestori dell’hotel le “Royal Ladies”, più grandi rispetto alle altre e ideali per una vacanza in coppia oppure per le famiglie. Per quanto riguarda i prezzi, nonostante si tratti di una proposta alternativa, il Santos Express può essere inserito nella fascia di hotel relativamente economici dato che la filosofia è in fondo quella di un ostello, solo un po’ più “cool”, con un posto letto nel vagone dormitorio che si aggira attorno ai 10 euro, mentre è di 35 per notte quello delle suite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA