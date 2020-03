Santuario Lourdes chiuso, coronavirus/ “Prima volta nella storia”: preghiera Madonna

Il primo marzo scorso aveva chiuso le piscine, ma ora la chiusura è definitiva e totale: il Santuario della Madonna di Lourdes ha chiuso i battenti per l’emergenza coronavirus e si tratta della prima volta nella storia da quando è nato. L’annuncio è giunto questa mattina direttamente dal rettore di Lourdes, il santuario mariano più visitato al mondo assieme a Fatima in Portogallo: Mons. Olivier Ribadeau Dumas ha spiegato che «Per la prima volta nella sua storia, il santuario chiuderà per qualche tempo». La chiusura è frutto delle ultime misure adottate anche in Francia per fermare il contagio da coronavirus, molto simili a quelle che purtroppo in Italia da meno di un mese circa hanno costretto tutte le chiese e i santuari del Paese a chiudere per far fronte all’emergenza pandemia da Covid-19. «Pregate con noi durante la novena all’Immacolata», ha poi aggiunto il Rettore di Lourdes per affidare alla Madonna in Cielo questo momento di estrema difficoltà che tutti i Suoi Figli sono costretti a vivere.

CHIUSURA SANTUARIO DI LOURDES: LE PREGHIERE RICHIESTE

I 30 cappellani del santuario, ha poi spiegato il Rettore di Lourdes, inizieranno «nove giorni di preghiere speciali per il mondo dalla Grotta delle Apparizioni», che saranno trasmesse in diretta dalla televisione cattolica francese. La richiesta, come avvenuto anche qui in Italia, è di una partecipazione online in streaming per non perdere la parola di Cristo e la preghiera per la Madonna in un momento così delicato per la storia di Francia e di tutto il mondo. La Conferenza episcopale francese negli scorsi giorni, anticipando le misure adottate poi dal Governo Macron-Philippe, aveva già cancellato tutte le sessioni, le riunioni e le assemblee previste nei prossimi mesi. Ora le chiese e i santuari chiusi danno l’ultimo giro di vite ad un’emergenza divenuta purtroppo globale in quasi tutti i Paesi, con il contagio da coronavirus che non accenna a diminuire. Come spiegato ieri sera da Macron nel suo discorso alla nazione, per almeno i prossimi 15 giorni gli spostamenti dei francesi saranno «fortemente ridotti», proibiti assembramenti e le riunioni tra persone dalle messe financo alle cene in famiglia per la necessità di ridurre i contatti sociali veicolo del Covid.19. Come aveva già detto lo scorso mercoledì Papa Francesco affidando l’Italia alla protezione della Madonna, è rinnovato l’invito alla preghiera per ogni parte del mondo «Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta».

Ds une heure recommence la prière continue à la grotte de @lourdes_france. Pour la première fois de son histoire, le sanctuaire va fermer ses portes pour un certain temps. Priez avec nous pendant la neuvaine à l’Immaculée https://t.co/rggbg3SXUL #COVID2019 #PrayForTheWorld — O.RIBADEAU DUMAS (@ORDUMAS) March 17, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA