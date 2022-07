Sanzione mancanza POS/ E pagamenti rifiutati: cosa dice la Guardia di Finanza

Sull’eventuale sanzione per la mancanza del POS, i commercianti si trovano ancora in piena difficoltà. Dopo l’approvazione della multa amministrativa per coloro che si rifiutano di accettare pagamenti digitali, la Guardia di Finanza ci tiene a sottolineare e specificare tutto nei dettagli.

A sancire la sanzione qualora si rifiutasse il pagamento tramite POS, è il Decreto Pnrr 2. Vedremo di seguito, che cosa ha specificato la Guardia di Finanza a tal proposito (viste le molteplici domande e confusioni da parte della GDF).

Sanzione per mancanza del POS: cosa succede a chi si rifiuta?

Dal 30 giugno 2022, è stata approvata la Legge che impone la sanzione per mancanza del POS o per chiunque si rifiuti di accettare una transazioni online (tramite carta di credito, prepagata o di debito via POS).

Così, la Guardia di Finanza in una semplice nota, ha fatto presente (in modo che tutti i commercianti ne fossero al corrente), quanto segue:

«Il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate; non anche con altri strumenti alternativi al contante».

Dunque la Legge non fa riferimento ad altri metodi di pagamento (come potrebbe essere un bonifico bancario o assegno circolare) bensì, soltanto a quelli tramite POS. Ciò significa che al commerciante non verrà applicata alcun multa se il compratore proponesse il bonifico e il commerciante si rifiutasse.

In un’altra nota, le fiamme gialle fanno presente in quale altro caso il commerciante non è soggetto a sanzione:

«Qualora ci fossero dei comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici, il commerciante sarà libero di non accettare tale pagamento, senza ricevere nessuna sanzione amministrativa».

Se il commerciante rifiutasse il pagamento senza validi motivi, allora la multa sarà pari a 30€ fissi e il 4% rispetto al valore totale della transazione.











