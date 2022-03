Sanzione per presentazione tardiva dichiarazione dei redditi/ Partite IVA a rischio, come mettersi in regola

Sanzione per presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi: la lettera dell’Agenzia delle Entrate

In questi giorni, a molti italiani è stata recapitata una lettera dall’Agenzia delle Entrate relativa alla sanzione riguardo la presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi. Si tratta di una multa inviata dal Fisco previo controllo del suo sistema automatizzato.

Solitamente il commercialista o lo studio di ragioneria a cui ci si rivolge, avvisa il contribuente di un possibile ritardo nella presentazione e dunque di una sanzione minima che si riceverà a distanza di tempo.

Le multe che infatti arrivano nel mese di fine marzo 2022, sono possibilmente associate alle dichiarazioni reddituali di uno o due anni fa. Fortunatamente, oggigiorno le multe prevedono una riduzione piuttosto corposa, consentendo di pagare circa 15€ o 20€ (dipende dalle tempistiche di comunicazione e pagamento).

Sanzione per presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi: che cosa succede

Per evitare una sanzione, a causa della presentazione tardiva della dichiarazione redditi, molto ingente, nel 2022 è possibile usufruire del ravvedimento operoso, nonché la risanazione spontanea dell’omissione o tardiva presentazione del 730.

D’altronde ciascun contribuente è consapevole delle scadenze che si hanno per la dichiarazione dei redditi, così come dovrebbe essere informato sulle sanzioni che si possono applicare in caso di mancata presentazione o ritardo.

Più il contribuente è tempestivo nel pagamento spontaneo, minore sarà la sanzione (con annessa riduzione), da dover versare all’Agenzia delle Entrate. Di seguito vedremo come regolarizzare le multe indirizzate ai possessori di Partita IVA che tardano la comunicazione della loro dichiarazione.

Pagare ravvedimento operoso in ritardo: come fare

Tutti i possessori di partita IVA hanno la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso. Per mettersi in regola con il Fisco, ecco i conteggi corretti che ogni contribuente dovrebbe fare e versare all’Agenzia delle Entrate:

Calcolare l’imposta dovuta. Calcolare gli interessi valutati al tasso legale annuo in base al giorno in cui il contribuente avrebbe dovuto pagare e rispetto a quello in cui verrà eseguito. Calcolare la sanzione ridotta.

Inoltre per il pagamento è possibile ricorrere ai modelli dell’Agenzia delle Entrate:

F24 per le imposte sostitutive, reddituali, IRAP, IVA e imposta sugli intrattenimenti.

per le imposte sostitutive, reddituali, IRAP, IVA e imposta sugli intrattenimenti. F23 : per i tributi indiretti e imposta di registro.

: per i tributi indiretti e imposta di registro. F24 Elide per tributi, interessi e sanzioni relativamente ai contratti d’affitto di beni immobili e di locazione.

per tributi, interessi e sanzioni relativamente ai contratti d’affitto di beni immobili e di locazione. F24 Elide per imposta ipotecaria, di bollo, sanzioni e tasse ipotecarie.

Si ricorda di inserire il codice corretto in quanto ogni sanzione prevede un suo codice specifico.

Sanzione ritardo invio dichiarazione redditi: tutti i costi delle multe

L’importo relativo alla sanzione tardiva della presentazione dei dichiarazione redditi dipende come abbiamo detto, sia dal tempo impiegato per regolarizzare la propria posizione, ma anche dall’anno di riferimento.

Ecco a quanto possono ammontare le riduzioni in base alla propria situazione:

1 / 10 : rispetto al pagamento ordinario, qualora ci fosse l’omissione del tributo o soltanto un acconto. La riduzione sarà applicata solo e soltanto entro 30 giorni dalla data di scadenza.

/ : rispetto al pagamento ordinario, qualora ci fosse l’omissione del tributo o soltanto un acconto. La riduzione sarà applicata solo e soltanto entro 30 giorni dalla data di scadenza. 1 / 10 : qualora ci fosse l’omissione della presentazione per un periodo inferiore a 90 giorni.

/ : qualora ci fosse l’omissione della presentazione per un periodo inferiore a 90 giorni. 1/9 : in caso di omissioni o errori, purché non venga superato il 90esimo giorno oltre il termine di scadenza per presentare la dichiarazione, oppure quando non è necessaria la dichiarazione periodica.

: in caso di omissioni o errori, purché non venga superato il 90esimo giorno oltre il termine di scadenza per presentare la dichiarazione, oppure quando non è necessaria la dichiarazione periodica. 1 / 8 : entro un anno dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione entro il termine ultimo relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione.

/ : entro un anno dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione entro il termine ultimo relativo all’anno in cui è stata commessa la violazione. 1 / 7 : entro due anni dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione entro il termine ultimo relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

/ : entro due anni dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione entro il termine ultimo relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 1 / 6 : oltre due anni dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione oltre il termine ultimo relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

/ : oltre due anni dall’errore o dall’omissione se non è prevista la dichiarazione periodica oppure nel caso in cui il contribuente regola la sua posizione oltre il termine ultimo relativo all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 1/5: è applicabile dopo che è stata constata la violazione, tranne qualora non ci fosse l’emissione di ricevute fiscali, documenti di trasporto o scontrini fiscali.













