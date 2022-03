Sanzioni a banche russe/ Il nodo del Giappone “non può agire sulle riserve valutarie”

Per fermare l’invasione di Putin si tenta il possibile, includendo delle sanzioni pesanti contro le banche russe affinché si possa fermare e devastare economicamente. Al momento però, ci sarebbe un problema più grande a cui non si era pensato: il Giappone non potrà sequestrare le riserve valutarie russe.

Al momento l’Occidente sta cercando di sanzionare più che può la Russia, cercando di poterla sconfiggerla sotto l’aspetto politico ed economico, dato che militarmente non è possibile agire per non far scoppiare la terza guerra mondiale.

Sanzioni banche russe: perché il Giappone è bloccato

Shun’ichi Suzuki, nonché il Ministro delle finanze del Giappone, ha affermato (purtroppo), che a parte le sanzioni alle banche russe, le loro riserve valutarie sia russe che estere, sono pressoché intoccabili.

Se è pur vero che sono le banche centrali del Giappone a detenere le riserve valutarie della Russia, Shun’ichi fa sapere che non esiste al momento, alcuna legge che gli consenta di poterle sequestrare o congelare.

Se il congelamento si verificasse, per la Russia significherebbe perdere più di 630 miliardi di dollari di riserve valutarie. Il 60% è presente presso la banca centrale con sede in Russia, la restante parte (40%) si trova all’estero.

Sanzioni banche russe: come potrebbe reagire Putin

Dopo le sanzioni economiche applicate contro la Russia, Putin sembrerebbe resistere sul fronte bancario, o meglio, sulle riserve valutarie che resterebbero di sua proprietà e soprattutto, non potranno essere né congelate e neppure sequestrate.

Sugli istituti bancari invece, ci sarebbe da ridire, dato che al momento le sanzioni UE sono riuscite ad escludere sette banche russe dal sistema di pagamento più sicuro che ci sia, quello Swift. Ecco quali:

Bank Otkritie; Novicombank, Promsvyazbank; Bank Rossiya; Sovcombank; VNEsheconombank (VEB); VTB Bank.

Al momento la reazione di Putin alle sanzioni bancarie russe e alle stangate politiche ed economiche ricevute, è l’aumento dei tassi ufficiali per fare in modo che il rublo possa in un certo senso stabilizzarsi.

Se è pur vero che questa mossa ha consentito al Rublo di rialzarsi dal 9,5% fino ad arrivare al 20%, allo stesso tempo è soltanto una scelta temporanea per limitare i danni. Tale strategia infatti, a lungo termine non potrà mai consentire una crescita economica.

Sanzioni banche russe: quali sono gli altri settori da colpire

Oltre alle sanzioni alle banche russe, ci sono altri settori che metteranno in ginocchio la Russia: il compartimento aereo, il congelamento dei beni appartenenti ai membri del Cremlino, del Parlamento di Mosca e degli alti funzionari delle forze armate.

C’è un aspetto che però preoccupa l’intera Europa, Italia compresa, la possibilità di una interruzione elettrica e dei gasdotti, dato che la maggior distribuzione proviene dalla Russia.

La Cina al momento è un buon osservatore, dato che deve preservare la sua economica e le riserve valutarie che si trovano all’estero, poiché quest’ultime dipendono molto dalla coppia aviatoria Boeing/Airbus. Un passo falso dunque, costerebbe parecchio alla finanza cinese.











