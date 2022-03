“Sanzioni penali per chi usa la Z!”/ Alessandra Moretti (Pd): “Condanniamo Putin”

Sta facendo discutere il cinguettio pubblicato su Twitter dall’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, circa l’utilizzo della “Z“, lettera alla quale vengono attribuiti diversi significati propagandistici e strategici, divenuti un emblema distintivo per coloro che sostengono le ragioni della Russia nel conflitto contro l’Ucraina, invasa dall’esercito di Vladimir Putin lo scorso 24 febbraio 2022. La politica ha postato il seguente tweet: “Gli Stati federali tedeschi della Bassa Sassonia e della Baviera annunciano sanzioni penali per chi userà il segno ‘Z’ nei luoghi pubblici. Nessuna equidistanza e totale condanna per l’aggressione di Putin. Facciamo lo stesso in tutta Europa”.

Il riferimento della Moretti è costituito dalle frasi pronunciate da un portavoce del Ministero dell’Interno della Germania, che ha annunciato che, chi esporrà la lettera “Z”, simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina, per esprimere sostegno alla Russia “potrebbe essere penalmente perseguito sulla base della legge tedesca sull’apologia di reato, che proibisce l’approvazione pubblica di determinati crimini”. Più dettagliatamente, “chi esporrà la Z con l’intenzione di sostenere le azioni dell’esercito russo, per esempio attaccandola o disegnandola sulla propria auto o all’esterno della propria casa, mostrandola durante una manifestazione oppure pubblicandola online, potrà essere multato o essere condannato fino a tre anni di prigione dal tribunale locale di riferimento”.

SANZIONI PENALI PER CHI USA LA “Z”: IL WEB CONTRO ALESSANDRA MORETTI

Sul web e in particolare su Twitter, in risposta alle parole dell’eurodeputata Alessandra Moretti, numerosi utenti hanno reagito, lasciandosi andare a battute che contemplano la lettera “Z”, giungendo financo a tirare in ballo Zorro. C’è chi scrive, ad esempio: “L’idea che lei guadagni migliaia di euro al mese che paghiamo noi, per dire queste c*zzate, mi fa ribollire il sangue. Che classe politica di m*rda abbiamo!”.

E, ancora: “Coi problemi reali in cui versa il nostro Paese e 500mila aziende che stanno per chiudere, questo è il punto massimo di intelletto che lei riesce ad esprimere. Non riesco neanche ad insultarla”.

