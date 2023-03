Sanzioni per tasse non pagate/ Le imprese collaborative saranno “premiate”

Le sanzioni per tasse non pagate saranno alleggerite. O meglio, il Governo sta provando a contrattare con le imprese che decideranno di essere collaborative con il Fisco italiano. Il tax control framework (TCF), sarà il nuovo modello che migliorerà l’organizzazione in termini fiscali.

L’azienda dovrà essere efficienza a migliorare la comunicazione, per evitare ulteriori rischi o aggravamenti sullo stato fiscale di un’impresa. In termini pratici, si attende il disegno di legge con tutti i dettagli descritti da Maurizio Leo, viceministro dell’economia.

Sanzioni per tasse non pagate: che cosa cambierà?

Maurizio Leo, apporterà delle modifiche adeguate, alle sanzioni per tasse non pagate e altri inadempimenti (in materia fiscale), delle imprese. L’articolo 20 del Decreto di Disegno Legge, varierà i criteri e i principi direttivi riguardo alla riforma del sistema sanzionatorio tributario.

Ad oggi, il TCF, anche noto sotto il nome di “Tax Control Framework“, consente di cooperare con le imprese che vorrebbero auto-denunciare le loro inadempienze fiscali. Il requisito d’accesso più importante oggigiorno, è la soglia massima dei ricavi o degli affari in cui è coinvolta l’azienda, che dovrà esser pari a 10 miliardi di euro. Il primo obiettivo, è quello di ridurre tale soglia.

L’integrazione del Tax Control Framework, consente di prevenire la comunicazione per un eventuale rischio di frode, nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria. Questo, escluderebbe ogni colpa associabile al contribuente.

O meglio, una modifica simile ridurrebbe le pene e le sanzioni da affliggere all’impresa stessa. È chiaro che tutto dipenderà dalle condizioni soggettive in cui ci troviamo. Ogni situazione andrà discussa e valutata in opportune sedi.

Per attuare quanto scritto, il Legislatore a cui è stato affidato il compito, potrebbe attuare le modifiche in base all’articolo 7 del Decreto Legislativo 472.

Un’occasione in più per un’ampia platea di contribuenti, che ad oggi erano rimasti esclusi dagli effetti premiali, riguardo alle sanzioni più leggere in caso di collaborazione dell’impresa.

