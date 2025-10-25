Gli Usa hanno deciso di sanzionare Rosneft e Lukoil, mentre l'Ue valuta un pericoloso utilizzo degli asset russi congelati

Le sanzioni che Donald Trump ha inflitto alla Russia e altresì all’India e alla Cina rappresentano bene la fuoriuscita delle relazioni internazionali dal solco millenario, creato via via da una moltitudine di uomini che hanno fatto del loro destino la regolazione dei rapporti di potenza, attraverso la costruzione di quello che Roland Barthes avrebbe chiamato un sistema di segni e Paul Valéry, forse l’umanista più attento alle cose del mondo tra le due guerre, definiva come il continuo bilanciamento tra l’esprit de finesse e l’esprit de géométrie: una distinzione pascaliana che perennemente ha guidato i comportamenti di coloro a cui il destino e la circolazione delle élites hanno affidato le sorti della vita umana associata.

Oggi a questa dialettica si sta via via sostituendo, nella degradazione del mondo, lo spirito della minaccia e della protervia, della violenta assenza di mediazione. Certo, i russi neo-imperiali hanno aggredito l’Ucraina. Non vi è dubbio. Ma chi ancora godeva di quell’esprit de finesse non poteva non capire che tale attacco aveva le sue origini nel senso di accerchiamento che avvertiva il gruppo dirigente russo post-sovietico neo-imperiale, che risorgeva dopo l’inaudita violenza economica e culturale perpetrata dall’anglosfera sulle risorse e lo stesso spirito grande-russo, grazie al compiacente e corrotto Quisling di nome Eltsin.

Di qui i segnali di questa rivincita, fondata sull’occupazione dei lembi dell’ex impero zarista-sovietico che potevano impetrare il ritorno alla grandeur imperiale. Mosse, segnali, aggressioni nei confronti dei quali gli Usa, distratti dall’avanzare della Cina, scarsa attenzione prestarono, mentre il grande sonno dell’Ue, intontita dal gas tedesco-russo e dall’abilità della Merkel, infestava il mondo dell’incapacità della stessa Ue di fare alcunché che non fosse redigere regolamenti di condominio, mentre un mondo crollava e un altro ne sorgeva, degradato dalla violenza e dall’ignoranza.

Così siamo giunti alla guerra inter-imperialista ucraina, che deve finire, pena il disgregarsi dell’ordine internazionale in modo irreversibile. Disgregazione che vogliono cinesi e iraniani, come ha dimostrato il pogrom anti-israeliano e anti-ebraico nelle cui conseguenze terribili siamo immersi.

Trump è visibilmente esasperato dal fatto che Putin non si muova d’un passo dalle posizioni originarie d’intransigenza, Alaska o non Alaska.

Non è parso vero all’Ue di poter di corsa disporre anch’essa misure similari, invece che mediare e cercare di far diplomazia, coll’imporre il divieto d’importare oil russo in Europa dall’inizio del 2026, oltre a tutta una serie di misure contro il contrabbando navale del greggio e della benzina.

Di qui le sanzioni emanate nei confronti di Lukoil e Rosneft, con il gelo di tutti gli attivi delle due società negli Usa e il divieto che colpisce tutte le imprese di avere ogni sorta di rapporto con le medesime.

Gli esperti russi minimizzano l’impatto delle misure su Rosneft (di cui il Governo è azionista di maggioranza) e Lukoil (una società privata), due pilastri della rendita degli idrocarburi che consente a Mosca di finanziare la guerra in Ucraina. I due gruppi rivendicano rispettivamente circa il 40% e il 15% della produzione petrolifera russa. Le sanzioni sembrano neutre per Rosneft, che non ha attività importanti con partecipazione esterna al di fuori della Russia, mentre per quanto riguarda Lukoil si prevedono conseguenze moderatamente negative, che potrebbero riguardare la divisione per il commercio internazionale del gruppo petrolifero, le sue raffinerie in Bulgaria e Romania.

Ma le sanzioni secondarie che potrebbero colpire le aziende che lavorano con Rosneft e Lukoil vengono prese più sul serio, anche negando l’accesso alle banche, ai commercianti, agli spedizionieri e agli assicuratori statunitensi che costituiscono la spina dorsale del mercato delle materie prime.

Tutto dipenderà dalla volontà degli Stati Uniti di applicare le proprie sanzioni, una minaccia assai seria, perché nessuno vuole essere privato delle relazioni con il settore bancario americano, che è molto potente ed essenziale nelle transazioni in dollari. Ed è esattamente questo l’obiettivo Usa (e dell’Ue, di converso).

Del resto, l’iniziativa di Washington è principalmente volta a impedire a Russia e India di scambiare in dollari, mentre Nuova Delhi è diventata uno dei principali importatori di petrolio russo. Leggendo le gazzette del Valdai Club, si apprende che a Mosca si sta esaminando molto da vicino il progetto Ue di utilizzare – senza confiscarli – i beni immobilizzati della Banca centrale russa per la difesa e la ricostruzione dell’Ucraina, attraverso un prestito di 140 miliardi di euro concesso a Kiev. Questo preoccupa le aziende straniere che ancora operano in Russia e temono possibili ritorsioni nei loro confronti se l’Ue andrà avanti con il suo approccio.

“La Russia non ha intenzione di sequestrare i beni europei, comprese le società e le banche”, ha detto giovedì il viceministro delle Finanze Alexei Moiseev. Tuttavia, ha continuato, “riconsidererà la sua posizione se l’Unione Europea confischerà i beni sovrani russi congelati”.

Insomma, non si fa che accendere micce. Ma i petardi prima o poi scoppiano… anche le dichiarazioni e le strette di mano esplodono…

