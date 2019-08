Saoirse, nipote di Bob Kennedy è morta per overdose/ La lotta contro la depressione

Saoirse Kennedy Hill, nipote di Bob Kennedy, è morta a 22 anni per una probabile overdose. Una tragedia che ha colpito gli Stati Uniti d’America, con il New York Times che riporta i dettagli della tragedia: la giovane si è sentita male nel pomeriggio nell’abitazione di famiglia a Hyannis Port, Massachusetts, e non è servita a niente la corsa nell’ospedale di Cape Cod, con i medici che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Figlia di Courtney Kennedy, quinta figlia di Bob ed Ethel, e Paul Michael Hill,Saoirse era in arresto cardiaco nel momento dell’arrivo dei soccorsi presso la villa della nonna Ethel, vedova di Bob Kennedy: «La questione rimane oggetto di indagini da parte della polizia e dell’ufficio del procuratore», il commento delle autorità statunitensi. Nelle scorse ore la famiglia ha diramato una nota per ricordare la studentessa: «Si batteva per i diritti umani e per la promozione delle donne, lavorava con le comunità indigene per costruire scuole in Messico».

SAOIRSE KENNEDY HILL, MORTA LA NIPOTE DI BOB KENNEDY

Saoirse studiava al Boston College e in passato ha combattuto contro la depressione, lotta che ha voluto raccontare nel giornale studentesco della Deerfield Academy, scuola privata preparatoria al college del Massachusetts. Nel 2016 la nipote di Bob Kennedy scriveva che la depressione «ha messo le sue radici all’inizio dei miei anni di scuola media e sarà insieme a me per il resto della mia vita». La 22enne ha raccontato di aver avuto «profondi attacchi di tristezza», pari a un grande masso da portare sul petto. Marcus Breen, professore di comunicazione al Boston College, ha voluto ricordare Saoirse come una studentessa coinvolgente, rimembrando una lezione in cui ha parlato di social network e giustizia sociale: «In classe era spesso la prima studentessa a offrire un’opinione sulle letture che richiedevano una critica delle sfide della società contemporanea».

