Sapelli vs Tarquinio/ “Donna al Colle? Politically correct fa danni, è offensivo”

La grande disgregazione che sta vivendo l’Italia ma non solo, Giulio Sapelli a 360 gradi nel corso del suo intervento a Coffee Break. Il celebre economista ha presentato il suo ultimo libro e ha fatto un’analisi approfondita della situazione internazionali: «La grande disgregazione è quella che inizia in tutto il mondo con la reazione neoliberista, che ha portato a un profluvio di privatizzazioni senza liberalizzazioni, di cui l’Italia è stata un emblema. C’è stata una disgregazione sociale e una disgregazione istituzionale, che si esprime anche nella crisi della politica come forma storica e nella crisi dei partiti, e che ha come conseguenza un ritorno degli anti-industrialismo e dei demogagogismi anti-industriali».

Elena Bonetti/ "Progetto di unità politica con il M5s è incompatibile. Sul Colle..."

Nel corso dell’intervista a La7, Giulio Sapelli ha sottolineato che a suo avviso la prima cosa da fare sia ridare fiducia nelle istituzioni: «Bisogna ricostruire una fiducia istituzionale. Il paradosso della storia ci consegna Mario Draghi, un dipendente che farà ciò che gli si dirà di fare, con scarse competenze tecniche ma elevatissime capacità politiche, che gode della fiducia degli Usa. Va benissimo il Trattato per il Quirinale con Francia e con Macron, esponente del capitalismo francese legato al capitalismo americano che ha disgregato il Paese scompigliando le tribù golliste e quelle socialiste». L’andamento della situazione porterebbe al trasloco di Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale, ha proseguito l’ex “quasi premier”: «Bisogna mettere al Colle un fedele esponente dell’establishment e ridare la parola agli elettori, andare al voto».

Laura Castelli, matrimonio con il portavoce di Di Maio/ Nozze in casa M5s

GIULIO SAPELLI: “DONNA AL QUIRINALE? POLITICALLY CORRECT DANNOSO”

Giulio Sapelli, poco dopo, è stato protagonista di un vivace botta e risposta con Marco Tarquinio. Motivo del contendere è l’ipotesi di una donna al Quirinale, invocata dal direttore di Avvenire: «Perchè rido? Rido per non piangere, con tutto il rispetto. Questo è il politicamente corretto, lo stesso che ci porta a buttare giù le statue di Churchill. Non si risolvono così i problemi, anzi così si è distrutta la politica: al primo posto c’è l’intelligenza, non continuare a offendere le donne. I problemi delle donne sono i salari bassi e gli asili nido, non di farle diventare presidenti della Repubblica. Avete fatto già dei danni immensi con questa sub-cultura da New York Times. Io da cattolico tremo». Giulio Sapelli ha rimarcato che la possibile elezione di una donna al Colle dovrebbe e dovrà passare attraverso un discorso politico e non per dare un ‘contentino’: «Bisogna fare un ragionamento politico, le donne sono frutto anche esse di un discorso politico: non ci sarebbe nulla di male se al posto di Mario Draghi ci fosse Maria Draghi. Ma Maria Draghi non c’è. Poi c’è la presidente del Senato donna e poi abbiamo ciò che può emergere da un accordo politico, ma non perché è una donna. Viva le donne, ma pensiamo agli asili nido, ai salari»

LEGGI ANCHE:

De Luca/ “No pass? Se prenderanno botte dai carabinieri stringerò la mano all'agente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA