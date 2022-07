Saphe Drive Mini, segnalatore autovelox e tutor/ Il dispositivo smart ‘salva patente’

Il Saphe Drive Mini è senza dubbio uno dei dispositivi smart più venduti dell’estate. Si tratta di un prodotto assolutamente legale, che indica attraverso un display l’avvicinarsi di autovelox, ma anche tutor, postazioni Vergelius, ed eventuali pericoli sulla strada. E’ prodotto da un’azienda danese, e lavora completamente in bluetooth, senza quindi la presenza in auto di alcun cavo. Attraverso un’applicazione dedicata, che si collega allo smartphone, il sistema funziona a meraviglia, e inoltre si aggiorna in automatico grazie alle segnalazioni dei vari utenti.

Il Saphe Drive Mini ci permetterà quindi di evitare di incappare in spiacevoli multe dovute all’alta velocità, avvisando della presenza di autovelox, che siano fissi o mobili, ma anche di semafori attivi e molto altro ancora. Dai feedback delle varie persone che lo hanno utilizzato, il Saphe Drive Mini viene premiato a pieni voti anche perchè si è dimostrato molto affidabile, evitando soprattutto i falsi allarmi. Inoltre, tramite l’app dedicata possiamo decidere quali segnalazioni effettuare, con quale suono, attivando anche la comodissima funzione Smart Alarm, che permette di evitare l’avviso se stiamo viaggiando entro i limiti di velocità consentiti.

SAPHE DRIVE MINI: BATTERIA INFINITA E PREZZO INTERESSANTE

Uno dei suoi aspetti migliori rimane senza dubbio l’estetica, visto che il Saphe Drive Mini è davvero piccolo e leggero, grande come una scatola di fiammiferi e posizionabile quindi ovunque. Inoltre, è dotato di una batteria dalla lunga durata, e quando scendiamo dall’auto non dovremo ricordarci di spegnerlo in quanto lo stesso dispositivo si metterà da solo in modalità “riposo”.

In ogni caso è ricaricabile tramite presa micro USB quindi direttamente dall’auto. Fra le altre caratteristiche, il fatto che può essere utilizzato in tutta Europa, grazie ai dati di ben 11 milioni di utenti, inoltre la sua app è compatibile sia con iPhone quanto con gli smartphone Android. Il Saphe Drive Mini potreste acquistarlo su Amazon a 74.90 euro cliccando qui, in alternativa potrete assicurarvi il Saphe One+ che costa 49.90 euro ma che è sprovvisto di display: qui il link per l’acquisto.

