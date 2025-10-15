Sapko, come è morto il fratello di Zlatan Ibrahimovic? L'addio nel 2014 a causa di una leucemia. Il calciatore: "Mi ha aspettato"

Non è stata affatto semplice la vita di Zlatan Ibrahimovic, che da quando era appena un bambino ha dovuto fare i conti con numerose sofferenze. Nato da due genitori immigrati, è cresciuto in un quartiere ghetto di Malmoe e da piccolo è stato costretto a sopportare la separazione dei genitori, che si sono detti addio quando lui aveva appena due anni. L’ex calciatore è cresciuto dunque in un contesto non semplice, tanto che da bambino ha spesso dovuto fare i conti con piccoli furti e una situazione economica non semplice. Zlatan e i suoi fratelli sono stati costretti dunque a fare i conti con diverse sofferenze: un’infanzia complessa e poi una gioventù che allo stesso modo non è sempre stata benevola. Nel 2010, poi, un altro grave dolore per la famiglia: l’ex calciatore ha infatti perso il fratello. Ma come è morto il fratello di Zlatan Ibrahimovic?

Zlatan ha dovuto fare i conti con tantissimi dolori nella vita, fin da quando era bambino. Non solamente la separazione dei genitori, le difficoltà economiche, lo stigma sociale: nel 2014, un’altra tragedia si è abbattuta sulla sua famiglia, con la morte del fratello Sapko. “Quando è morto mio fratello Sapko, di leucemia, io c’ero. Mi ha aspettato, ha smesso di respirare davanti a me” ha raccontato Zlatan Ibrahimovic parlando di quella perdita che ancora oggi porta nel cuore, impressa come una cicatrice che non svanirà mai. Con Sapko, così come con tutti i suoi fratelli, Zlatan aveva un rapporto speciale: i sei sono cresciuti nella povertà, facendosi forza l’un l’altro.

E ancora, nella stessa intervista al Corriere della Sera di qualche anno fa, Ibrahimovic ha raccontato: “L’abbiamo sepolto con il rito musulmano. Papà non ha messo una lacrima ma il giorno dopo, al cimitero, ha pianto tutto il giorno da solo”. Dunque, Sapko è scomparso a causa di una leucemia e la sua morta ha lasciato nella famiglia Ibrahimovic un dolore profondo, del quale Zlatan ha parlato solamente molto più avanti, dopo aver elaborato il lutto.