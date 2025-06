Sull'onda del successo di Sapore di mare, questo è un sequel girato in fretta e furia. Le new entry sono Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, ma chi manca?

Sapore di mare 2 – Un anno dopo, film su Rete 4 diretto da Bruno Cortini

Sabato 28 giugno 2025, la seconda serata di Rete 4, alle ore 23:45, propone Sapore di mare 2 – Un anno dopo. Si tratta del sequel del primo film Sapore di mare di Carlo Vanzina ed entrambi sono usciti nel 1983, con il secondo realizzato a seguito del grande successo ottenuto con la prima pellicola. Sebbene il soggetto sia sempre dei fratelli Vanzina, questa volta alla sceneggiatura e alla regia troviamo Bruno Cortini, che era stato aiuto regista di Carlo Vanzina e che ha esordito con un suo film proprio con questa produzione.

In seguito, ha girato la serie TV di successo Colletti Bianchi (1988). Anche per questo episodio non poteva mancare una compilation dei maggiori successi degli anni ’60 che questa volta comprende anche Sapore di sale di Gino Paoli, che non era stata inserita nel primo film per motivi di copyright.

Nel cast non ci sono più Jerry Calà e Christian De Sica, ma tornano Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff e Isabella Ferrari, a cui si aggiungono Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, Paolo Baroni, Anna Pettinelli e moltissimi altri. Divertenti i cameo di Little Tony e Gino Paoli che interpretano sé stessi.

La trama del film Sapore di mare – Un anno dopo: chi finalmente coronerà il suo sogno d’amore?

Sapore di mare – Un anno dopo si svolge l’estate successiva al primo film. Siamo nel 1965 e la comitiva di amici si ritrova sulle spiagge di Forte dei Marmi, in Versilia. Qui incontriamo nuovamente Paolo che è sempre più convinto di volere una storia d’amore con Susan, a dispetto della sua famiglia che lo vorrebbe fidanzato con Reginella. Il ragazzo decide di partire per Londra per cercare la sua amata, ma lei è giunta a Forte e, non trovandolo, si rassegna e decide, con un chiodo scaccia chiodo, di avere una relazione con Romildo, incontrato per caso.

C’è poi Tea, una donna intraprendente che cerca uomini facoltosi, che fa la conoscenza di Uberto, anche lui alla conquista di donne ricche. Tea comprende subito le intenzioni dell’autista e lo respinge. Tuttavia, l’uomo si consola presto, in quanto riesce ad attirare le attenzioni dell’amante del suo datore di lavoro, Alina. Nonostante le intenzioni iniziali di Uberto non siano per nulla serie, si innamora perdutamente di lei, ricambiato.

Ritroviamo Gianni e Selvaggia, con quest’ultima che tradisce il fidanzato con Fulvio, da cui è fisicamente attratta, anche se giura di essere sempre innamorata di Gianni. Di quest’ultimo è invaghita Valeria: non mancheranno così altri problemi nella tormentata coppia.

Tra intrighi e tradimenti l’estate proseguirà come al solito, con molti altri divertenti personaggi e tutti si ritroveranno, con un salto temporale, 18 anni dopo. Paolo e Susan saranno riusciti a stare insieme? E che fine hanno fatto Uberto, Alina, Gianni e Selvaggia?