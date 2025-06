Sapore di mare è la commedia italiana cult perfetta per il periodo estivo. Diretta da Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica e molti altri

Sapore di mare, film su Rete 4 diretto da Carlo Vanzina

La prima serata di Rete 4 di sabato 28 giugno 2025, alle ore 21:20, è all’insegna della nostalgia vacanziera degli anni ’60 con il film cult Sapore di mare. Commedia italiana del 1983, è una produzione International Dean Film distribuita da Medusa e diretta da Carlo Vanzina che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura insieme al fratello Enrico. Le musiche sono tipiche del tempo in cui è ambientato il film, con gli indimenticabili brani di Edoardo Vianello, Mina, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Caterina Caselli e molti altri. La colonna sonora fu pubblicata come raccolta dall’etichetta CGD.

Il cast è ricco di volti arcinoti dello spettacolo, in un intreccio corale dove spiccano i veri protagonisti che sono Jerry Calà, Christian De Sica, Marina Suma, Virna Lisi, Gianni Ansaldi, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff e Isabella Ferrari, ma l’elenco di attori conosciuti è molto più lungo. C’è anche un cameo di Edoardo Vianello che interpreta se stesso.

La trama del film Sapore di mare: amori estivi e gag divertenti

Sapore di mare è ambientato nell’estate del 1964 in Versilia e vede lo svolgersi delle vacanze di molti personaggi. Ci sono Luca e Felicino da Milano (quest’ultimo con la fidanzata Susan), Gianni e la fidanzata Selvaggia da Genova e Adriana, amica dei suoi genitori. Da Napoli arrivano invece Paolo e Marina. In un turbine di relazioni accade che Marina ha una bella storia con Luca, Paolo si innamora di Susan e Gianni di Adriana, molto più grande di lui, con cui ha solo un flirt.

Tutte le storie terminano alla fine delle vacanze: Felicino lascia Susan perché non vuole proseguire con lei, Gianni lascia Selvaggia perché innamorato di Adriana, ma quest’ultima gli rivela di aver giocato con lui per sentirsi ancora giovane e incoraggia la coppia di ragazzi a stare insieme, Luca si ricongiunge con la fidanzata di Milano e lascia Marina di stucco e infine Paolo dichiara il suo amore a Susan, appena scaricata da Felicino, ma viene respinto.

La combriccola si ritrova, per caso, con un salto temporale nel 1982, nello stesso locale che erano soliti frequentare. Paolo si è sposato con Susan, Gianni è single e Selvaggia divorziata con una nuova relazione, Adriana è in vacanza con il figlio e Luca incontra Marina senza riconoscerla. Si farà perdonare scrivendole un biglietto e la vedrà andare via con uno sguardo malinconico.