Sapore di Natale/ Su Canale 5 il film con Paloma Kwiatkowski

Sapore di Natale, film di Canale 5 diretto da Allan Harmon

Sapore di Natale va in onda oggi, sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 16.50 su Canale 5. Si tratta di un film sentimentale prodotto in Canada nel 2017 e diretto da Allan Harmon. Per la realizzazione del progetto hanno partecipato attori come Paloma Kwiatkowski, Steven Cree Molison, James Pizzinato e Laura Bundy.

Il film è stato distribuito in diversi paesi del mondo dalla MarVista Entertainment riscuotendo anche un discreto successo. La pellicola infatti, soprattutto nella messa in onda televisiva, ha trovato il favore della critica e degli appassionati soprattutto in funzione del tema natalizio.

Sapore di Natale, la trama del film

Le vicende di Sapore di Natale riguardano un avvocato ormai lontano dai fasti di un tempo, lontano dalla sua professione e ormai convinto di voler dedicare la propria vita a passioni diverse. Si tratta di Emily, tornata presso la casa della sua infanzia per aiutare la tenera nonna con la pasticceria. L’attività della nonna è tra l’altro in una condizione economica piuttosto disagiata; gli affari non sono più convincenti come un tempo e i debiti rischiano di portare alla chiusura in poco tempo.

L’obiettivo dell’ex avvocato è quindi quello di supportare la nonna scongiurando in maniera categorica il rischio che la pasticceria debba chiudere per sempre. Le nuove idee e proposte che sembrano poter tracciare una ripresa vengono però smorzate dall’incredibile e sfrenata concorrenza di un megastore sorto proprio nelle vicinanze dell’attività della nonna.

Tutti sembrano attratti dall’immensa varietà produttiva della nuova attività, dimenticando la particolarità e cura offerta dalla pasticceria tradizionale. Quando ormai la situazione sembra irrecuperabile qualcosa cambia in maniera radicale il destino non solo della pasticceria ma anche della vita sentimentale di Emily. La donna infatti costruisce una sorta di buca delle lettere per ammiratori segreti e la storia diventa letteralmente virale.

L’attenzione nei suoi confronti è tale da attirare nuovi clienti anche per la pasticceria oltre che l’interesse di tanti uomini colpiti dalla sua bellezza. Clamorosamente però, l’unico a fare colpo su di lei sarà Gerard, suo avversario dal punto di vista lavorativo.











