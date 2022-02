Sapori e dissapori/ Su Rete 4 il film con Catherine Zeta Jones

Sapori e dissapori, film di Rete 4 diretto da Scott Hicks

Sapori e dissapori va in onda oggi, venerdì 25 febbraio, a partiredalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di un film che unisce dramma e commedia prodotto nel 2007 negli Stati Uniti d’America e diretto da Scott Hicks.

Nel cast del film troviamo Catherine Zeta Jones, Aaron Eckhart, Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade e molti altri ancora. Il film è uscito nelle sale negli Stati Uniti d’America il 27 luglio del 2007 mentre negli Stati Uniti l’abbiamo visto il 14 settembre dello stesso anno.

Il pilota razzo e la bella siberiana/ Su Rete 4 il film con John Wayne

Sapori e dissapori, la trama del film: rapporti difficili da gestire

Protagonista della storia di Sapori e dissapori è una donna di nome Kate, esperta e particolarmente attenta chef che per via della sua troppa serietà difficilmente riesce a stringere rapporti sociali importanti. Sul posto di lavoro nonostante goda di una smisurata stima professionale non riesce infatti ad essere apprezzata per i suoi modi spesso troppo burberi e bruschi. La sua vita viene improvvisamente sconvolta dalla morte della sorella, rimasta vittima di un tragico incidente.

Uomini e cobra/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Henry Fonda

La situazione la porta a doversi prendere cura personalmente della piccola nipotina Zoe ormai rimasta orfana, oltre al fatto di diversi momentaneamente allontanare dal lavoro. Nel frattempo al suo ristorante viene assunto un aiutante chef di nome Nick che subito conquista tutti sia grazie alle sue abilità culinarie ma sopratutto grazie alla sua grande simpatia. La situazione getta Kate nello sconforto, convinta di poter perdere il suo posto a causa del nuovo arrivato. L’uomo infatti sembrava aver fatto breccia nel cuore dei colleghi e non solo, e la necessità di allontanarsi dal lavoro poteva alimentare la possibilità che prendesse il suo ruolo all’interno del locale.

Pistole roventi/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy

La questione la tormenta al punto da non riuscire a prendersi cura nel giusto dei modi della piccola nipotina, ancora troppo scossa per la perdita prematura della madre e senza un reale punto di riferimento. L’idea è a questo punto quella di portare la piccola con se al lavoro, dove subito si lega al nuovo arrivato Nick. In questo modo la donna cerca di unire il lavoro con la sua condizione privata. La grande simpatia tra Nick e Zoe cresce al punto che, dopo essere stata praticamente dimenticata dalla zia, le chiede di invitare l’uomo a cena. L’occasione porta subito però ad un litigio; Nick confessa della possibilità di prendere il suo posto all’interno del ristorante su proposta della titolare ma pur volendo non riesce a completare il discorso dando vita ad un grande fraintendimento. Ancor prima che potesse argomentare sulla questione si accende una forte lite con Kate che decide di licenziarlo senza pensare alla sofferenza che avrebbe provocato nella piccola nipotina. Quest’ultima infatti confidava molto sul fatto che tra i due potesse realmente nascere un sentimento. Poco più tardi però scoprirà che in realtà l’intento del ragazzo era quello di raccontarle di aver rifiutato quella possibilità. Nel frattempo la piccola Zoe, appresa la notizia del litigio, sceglie di scappare di casa rifugiandosi presso la tomba della madre defunta. La zia in preda al panico chiede l’aiuto di Nick e insieme riescono a ritrovare la piccola. Kate decide così di licenziarsi e di aprire una nuova attività proprio insieme all’uomo, con il supporto della piccola Zoe.

Il video del trailer del film “sapori e dissapori”





© RIPRODUZIONE RISERVATA