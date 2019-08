Sara Affi Fella al Grande Fratello Vip?/ “Mia rivincita” dopo scandalo Uomini e Donne

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip: Sara Affi Fella, dopo la scandalo nato proprio durante il trono classico che l’ha vista protagonista, intende rimettersi in gioco. La giovane campana sogna ancora le luci della ribalta nonostante il periodo non semplice che ha vissuto. Ma Sara si dice cambiata e soprattutto pronta a dimostrarlo candidandosi come prossima concorrente del Grande Fratello Vip. Lo ha spiegato la stessa Affi Fella in una intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, commentando: “Sarebbe una rivincita personale. Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatte un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa”. Ma cosa avrebbe fatto di così grave per meritarsi la gogna sui social (e non solo)? Intanto avrebbe tradito la fiducia di Maria De Filippi e dell’intera redazione di Uomini e Donne mentendo sul suo stato sentimentale al momento della sua partecipazione in qualità di tronista. Un affronto gravissimo che la conduttrice e l’intera squadra del programma dei sentimenti di Canale 5 non aveva affatto gradito.

SARA AFFI FELLA E LO SCANDALO A UOMINI E DONNE

Sara Affi Fella prima ancora di prendere parte al trono classico di Uomini e Donne, intenzionata a cercare l’amore, aveva partecipato come concorrente a Temptation Island, altro programma realizzato dalla Fascino. Qui l’avevamo conosciuta in coppia con l’allora fidanzato storico Nicola Panico. La loro storia era tuttavia terminata in malo modo e a Sara le fu data la possibilità di poter vivere una nuova avventura televisiva ma soprattutto sentimentale. Questo fino a quando non trapelò un retroscena destinato a cambiare le carte in tavola. Emerse infatti che la ragazza era ancora impegnata con Nicola quando prese parte del trono classico. Una verità trapelata solo a scelta ormai compiuta, a scapito di Luigi Mastroianni, vittima a sua volta di una vera e propria messinscena. Da quel momento, la macchina del fango la travolse e non solo gli sponsor fecero un passo indietro ma anche coloro che si erano detti suoi follower cambiarono idea. Anche per questo, secondo Sara Affi Fella, la possibilità di partecipare al reality potrebbe rappresentare l’occasione per riabilitare la sua immagine e, chissà, magari chiedere pubblicamente scusa al pubblico in primis e poi a Maria De Filippi che, come ammesso dalla stessa, non ha finora ancora avuto modo di incontrare.

