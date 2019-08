Sara Affi Fella, appello a Maria De Filippi/ “Voglio scusarmi. Ora sogno il GF Vip”

Lo scandalo di Uomini e Donne che ha avuto come protagonista Sara Affi Fella rimarrà a lungo tempo nella memoria dei telespettatori. Ne è passato ormai di tempo dalle rivelazioni sull’ex tronista che oggi ha cambiato vita. Sara ha un nuovo amore e soprattutto un grande desiderio: quello di chiedere scusa a Maria De Filippi. “Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa.” ammette la Affi Fella nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale NuovoTv. Poi ammette di ricevere ancora insulti sul web: “Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine, e ne ho pagato le conseguenze”.

Sara Affi Fella, una seconda chance al Grande Fratello Vip?

Sara Affi Fella oggi cerca una seconda possibilità. Non ci sono per lei progetti televisivi in ballo, eppure l’ex tronista di Uomini e Donne ammette di sognare il Grande Fratello Vip. “Sarebbe una rivincita personale – ammette Sara – Vorrei partecipare a questo reality per avere la possibilità di dimostrare alle persone che si sono fatti un’idea sbagliata di me, che in realtà sono una persona totalmente diversa”. D’altronde tiene a ricordare che quello fatto a Uomini e Donne “È stato solo un errore che ho fatto, ma sono una ragazza buona e non ho mai fatto male a nessuno. Per me i valori sono importanti”, conclude l’ex tronista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA