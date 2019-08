Sara Affi Fella gate, Raffaella Mannoia sapeva tutto?/ Teresa Cilia: “Fa finta di…”

Ciò che si sta scatenando in questi giorni su Uomini e Donne e su Raffaella Mennoia in particolare sta lasciando i fan senza parole. La guerra ha ormai due protagoniste: da una parte proprio la nota autrice del dating show di Maria De Filippi, dall’altra l’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, che si è detta pronta a raccontare tutti i comportamenti scorretti della Mennoia. È proprio nel corso delle varie stories contro l’autrice che Teresa ha lanciato molte bombe. Una di queste farebbe intendere che la Mennoia fosse a conoscenza dell’inganno di Sara Affi Fella da molto prima di quanto è stato fatto credere. “Quando una cosa vuole che esce fuori la fa uscire mentre, una cosa che non vuole far uscire, non la fa uscire.” ha dichiarato Teresa. Poi ha spiegato: “Sa che magari una persona è fidanzata, sposata, ha figli e non l’ha detto, fa finta di non saperlo e poi lo dice al momento giusto per farla arrivare al punto che tutto il web si scaglia contro di lei”.

Teresa Cilia attacca ancora la Mennoia: “Va fermata!”

Affermazione pesantissima, che sarebbe molto grave e non solo per il pubblico di Uomini e Donne. Teresa Cilia infatti dice la sua: “Per carità, puoi fare quello che vuoi, però stai attenta che ci sono persone deboli che possono arrivare anche al suicidio. – e chiude – Già questo fa capire che persona sei”. Nelle ultime stories, Teresa Cilia avverte i fan di Uomini e Donne che dirà tutto appena avrà avuto i permessi da altre persone coinvolte. Poi sbotta con la Mennoia: “questa persona deve essere fermata perché non è giusto che si impadronisca della vita degli altri, non è giusto che comandi sulla vita degli altri all’insaputa delle persone che lavorano lì dentro! Il problema è lei! Non sono gli altri! Perché lei fa tutto di nascosto, fa tutto a loro insaputa!“ La guerra, insomma, è appena iniziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA