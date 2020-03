Sara Affi Fella incinta di Francesco Fedato/ “Sono al 3° mese, ho rifiutato la tv”

I sospetti c’erano già da qualche giorno, ma adesso c’è anche la conferma ufficiale da parte della diretta interessata: Sara Affi Fella è incinta di Francesco Fedato. L’ex tronista di Uomini e Donne sta per diventare mamma, anche se, come ha spiegato lei stessa, si tratta di una gravidanza complicata: “Ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato”, ha dichiarato al settimanale “Spy”, aggiungendo di aver rifiutato un provino per un noto reality show: “Mi aveva chiamato un ragazzo dicendo di essere un agente e mi aveva chiesto se poteva propormi, ma io ho detto no, perché, se Dio vuole, la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio o mia figlia”. Dopo il parto, nozze in vista con il suo Francesco? “Ovviamente sogno il matrimonio, ma aspettiamo: sapremo godere del meglio che verrà. Siamo molto felici, sia io che Francesco”. Parole belle ed emozionanti, quelle riportate dal rotocalco, ma… Non autorizzate da Sara Affi Fella. Questo, almeno, è ciò che sostiene lei e che ha spiegato dettagliatamente sui social network, con aria visibilmente contrariata.

SARA AFFI FELLA INCINTA DI FRANCESCO FEDATO: “CI HA FATTO MALE LEGGERE QUELL’ARTICOLO”

Sara Affi Fella, dicevamo, ha condannato pubblicamente sugli spazi virtuali del mondo social l’articolo pubblicato dal settimanale “Spy”, nel quale sono riportate alcune sue lunghe e dettagliate dichiarazioni. Qualora la versione dei fatti raccontata dalla ragazza sia vera, resta da capire, però, come quelle parole a lei attribuite siano finite sulle colonne della rivista, dal momento che si tratta di virgolettati. In ogni caso, questo è stato il suo intervento in merito alla vicenda: “Io e Francesco aspettiamo un bimbo o una bimba, ancora non lo sappiamo, siamo felicissimi, ma desidero chiarire una cosa importante. Io e Francesco non abbiamo rilasciato nessun tipo di intervista né a ‘Spy’ né ad altri giornali o blog. Avremmo voluto aspettare i tre mesi perché ogni gravidanza è a sé. Francamente, ci dispiace leggere che una cosa così bella venga messa su un giornale. Chi si è venduto questa cosa su un bambino, che è sacro, senza il consenso mio o del mio fidanzato? Questo ci ha fatto male veramente”.

