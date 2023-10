Sara Affi Fella, proposta di matrimonio da Francesco Fedato/ L’ex Uomini e donne presto sposa: il video

Uomini e donne, Sara Affi Fella sorpresa da una proposta di matrimonio

Sara Affi Fella è stata una delle più discusse protagoniste di Uomini e donne, ma oggi la sua vita è pronta a regalarle una gioia irrefrenabile. Dopo la polemica legata all’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, l’ex tronista ha voltato pagina, allontanandosi temporaneamente dai social e dalla scena pubblica per ripartire da se stessa. E l’ha fatto al fianco del suo nuovo fidanzato, Francesco Fedato, con il quale sta costruendo una bellissima famiglia, coronata anche dalla nascita del loro primo figlio, Tommaso.

Ora, però, si apre per lei un altro importantissimo capitolo di vita, il passo più importante per ogni coppia: il matrimonio. La fatidica proposta è arrivata in un contesto decisamente romantico. In un ristorante, durante un’intima cena tra candele rosse ad illuminare l’atmosfera, il calciatore si è inginocchiato di fronte alla sua amata e le ha dato in dono l’anello più importante.

Sara Affi Fella e Francesco Fedato: la consegna dell’anello e il romantico video

Sara Affi Fella ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video, che riprende la romantica proposta di matrimonio. Dopo essersi inginocchiato, Francesco Fedato ha estratto l’anello dalla scatola e le ha sussurrato alcune parole, tra la sorpresa e l’emozione della ragazza. Poi, l’ex tronista ha infilato il prezioso gioiello al dito con l’aiuto del fidanzato (e ora futuro marito), che si è rialzato e l’ha abbracciata con tanto affetto, sino a scambiarsi un bacio sulle labbra. “Si per sempre. Ti amo“, il messaggio a corredo del post.

Il video, inoltre, è stato accompagnato da una romantica colonna sonora come A sky full of stars dei Coldplay. Il cielo per Sara Affi Fella, in effetti, è ora pieno di stelle e il suo futuro è più luminoso che mai al fianco del suo Francesco. I dettagli delle nozze verranno sicuramente annunciati più avanti: ora, per loro, è tempo di viversi questo momento e assaporare, assieme ai loro numerosi fan, la gioia di essere una famiglia.

