Sara Affi Fella, tatuaggio con errore/ Foto e insulti, lei: “Persone povere dentro”

Sara Affi Fella torna al centro della bufera. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista di uno scandalo che per mesi ha fatto parlare, è tornata al centro delle polemiche a causa del suo ultimo tatuaggio. La Affi Fella ha infatti postato qualche ora fa su Instagram l’immagine del suo ultimo tattoo, una frase in inglese che, tradotta, recita: «Per quelli come me che non si arrendono mai». Peccato che da subito in tanti hanno notato un errore grammaticale nella frase. Questa infatti avrebbe dovuto essere scritta in questo modo «for those like me who never give up», ma il tatuatore ha inciso sulla schiena dell’ex tronista la parola «my» al posto di «me». Errore che ha scatenato l’ironia di molti ma anche insulti che hanno portato Sara Affi Fella a rompere il silenzion e replicare.

SARA AFFI FELLA REPLICA AGLI INSULTI PER IL TATUAGGIO

Attraverso delle stories su Instagram, Sara Affi Fella ha replicato agli insulti del web, palesando il suo forte fastidio. “A me non me ne frega un caz*o di quello che scrivete – ammette l’ex tronista di Uomini e Donne – perché siete delle persone talmente tristi e povere dentro che magari un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare, purtroppo la vostra cattiveria no”. Pochi minuti dopo, a questa storia ne segue un’altra in cui la Affi Fella è proprio dal suo tatuatore e ammette di aver sistemato l’errore fatto nella scrittura del tatuaggio. “Abbiamo già risolto, è stata una cagat*” ammette. Così conclude “A volte si sbaglia nella vita”, e sorride a chi l’ha accusata in queste ore.

