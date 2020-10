Sara Al Madani fidanzata di Michele Morrone?/ Lei lo ha contattato per…

Sara Al Madani fidanzata di Michele Morrone?

Michele Morrone pronto a raccontarsi a Verissimo ma anche per quel che riguarda la sua vita privata? I fan sono curiosi di capire se il sex symbol del momento sia davvero single o nella sua vita ci sia una donna. In passato si è parlato di un presunto flirt, mai confermato da niente e nessuno, con Belen Rodriguez, ma in molti sono pronti a scommettere che lui sia fidanzatissimo e che la donna che gli abbia fatto perdere la testa sia la bella Sara Al Madani. E’ lei la sua fidanzata? Non stiamo parlando di un’attrice o di una modella, bensì di una famosa imprenditrice, nota soprattutto negli Emirati Arabi, e Ceo di HalaHi, l’azienda che ha lanciato un’app per creare video personalizzati dalle celebrities per il pubblico.

Chi lancia la bomba su Sara Al Madani e Michele Morrone ma…

Secondo i rumors sembra che sia stata proprio Sara Al Madani a contattare Michele Morrore per chiedergli di far parte della community e quel contatto sia stato fatale per tutti e due. Il settimanale Chi ha lanciato la bomba nei mesi scorsi soprattutto quando l’attore è tornato sulla cresta dell’onda per via del suo film 365 giorni per Netflix che lo ha portato e lanciato in tutto il mondo, ma non c’è stata alcuna conferma ufficiale. Molti sono convinti che si tratti di una fake news e altri ancora hanno fatto notare che Sara Al Madani dovrebbe essere addirittura sposata e che, quindi, la loro sia solo una collaborazione lavorativa. Al momento non è arrivata una smentita da Michele Morrone, in questo periodo impegnatissimo dal punto di vista lavorativo. Lo farà oggi a Verissimo?



