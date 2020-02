Sara Amira contro Gaetano e Giuseppe/ Uomini e Donne: “io gioco a carte scoperte”

Sara Amira contro Gaetano e Giuseppe Nastasi. La tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo aver pesantemente discusso con Sonny Di Meo, sbotta prima contro Gaetano e poi contro Giuseppe con il quale, tuttavia, riesce a trovare un piccolo punto d’incontro per portare avanti la conoscenza. Dopo essere stata piacevolmente sorpresa da Gaetano in esterna, Sara ammette di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Gaetano che, in studio, di fronte alle sue scelte con gli altri corteggiatori, non ha mostrato gelosia mentre in esterna si è mostrato infastidito dalla possibilità che Sara potesse indossare durante la loro esterna il bracciale che le ha regalato Sonny. “Le cose me le devono dire in puntata perchè qua le reazioni sono di pancia. A me non me ne frega niente dell’esterna perchè qua ci sta verità, ci sta pancia”, sbotta Sara.

SARA AMIRA CONTRO GIUSEPPE: “HO FATTO UN PASSO VERSO DI LUI…”

Giuseppe Nastasi riconquista in parte la fiducia di Sara Amira chiedendole di fare un piccolo passo nei suoi confronti in esterna. La tronista di Uomini e Donne, dopo aver raggiunto Sara in esterna, in studio ha ammesso di essere rimasta in parte delusa da Giuseppe che continua a chiederle di mostrare il suo interesse. “Io ho apprezzato il suo gesto e ho deciso di fare un piccolo passo nei suoi confronti, ma avrei preferito che tu fossi venuto a casa mia“, afferma Sara che continua a non fidarsi totalmente nei confronti di Giuseppe che ribadisce di essere vero e sincero. “Io mi comporterei così anche se davanti ci fosse Belen“, risponde Giuseppe contro cui si scaglia anche Gianni Sperti che è convinto che abbia preso l’iniziativa dopo essere stato attaccato nella scorsa puntata.

