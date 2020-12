Sara Arfaoui fidanzata di Raimondo Todaro? Sono bastati alcuni scatti pubblicati sul nuovo numero del settimanale Chi per alzare il sipario sul dopo Ballando con le stelle 2020 di Raimondo Todaro. Il maestro del programma di Milly Carlucci è reduce da un anno un po’ complicato iniziato con i pettegolezzi sul presunto tradimento della moglie ai suoi danni nel dietro le quinte di Amici, e finito in ospedale per l’appendicite, un problema che ha rischiato di tenerlo fuori dalla competizione ballerina che lo ha visto al fianco di Elisa Isoardi. A quanto pare, però, il siciliano ha avuto modo di dimenticare tutto passeggiando mano nella mano per Roma con la bella professoressa dell’Eredità che è riuscita a conquistarlo prendendo il posto di Elisa Isoardi.

Sara Arfaoui fidanzata di Raimondo Todaro? La professoressa batte Elisa Isoardi e..

Mentre la conduttrice in tv si affannava a dire che al momento non cerca un fidanzato o un compagno e che con Raimondo Todaro c’è solo una bella amicizia, quest’ultimo veniva immortalato per Roma tra baci appassionati e giri in motorino con Sara Arfaoui. Tutto sembra confermare che i due stiano insieme o, almeno, come si dice oggi, si stanno frequentando ma rimane il fatto che quello che è stato pubblicato dal settimanale Chi è qualcosa che delude chi sognava una storia d’amore tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi dopo tutto quello che abbiamo visto in onda in questi mesi sul palco della trasmissione di Milly Carlucci. Come se questo non bastasse, il successo passa anche dalla vita privata visto che Raimondo Todaro si prepara al Cantante Mascherato, dove sarà ancora il coreografo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA