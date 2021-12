Sara Barbieri, ballerina di Macbeth, positiva al Covid/ “Arrabbiata, colpa di no-vax”

Sara Barbieri, ballerina che ha preso parte alla prima di Macbeth al Teatro la Scala di Milano, è risultata positiva al Covid-19 lunedì, prima dello spettacolo. È per questo motivo che è stata costretta a fermarsi, nonostante sia vaccinata e non abbia sintomi rilevanti. “Ho usato tutte le precauzioni possibili e anche di più. Ma per lavorare ho dovuto togliere la mascherina! Ho rinunciato a tutto il resto per il sogno di riappropriarmi del mio lavoro e ora mi trovo con un pugno di mosche in mano. Non abbassate la guardia, questo virus è bas**rdo. Ci sono persone più sfortunate di me, io sto bene”, ha scritto su Twitter.

La ballerina del cast di Macbeth è infuriata e si è scagliata contro coloro che hanno scelto di non vaccinarsi e dunque contribuiscono a diffondere il virus. Alla Scala, secondo indiscrezioni riportare dal Corriere della Sera, il 20% dei dipendenti non ha ricevuto il siero contro il Covid-19. “Ho la sensazione che sto pagando un prezzo molto alto (in tutti i sensi) per colpa di chi ha scelto di non proteggere se stesso e gli altri e questo non mi fa dormire!”. Ad avere la peggio, infatti, è stata proprio lei, che ha fatto da poco la terza dose.

Sara Barbieri, ballerina di Macbeth, positiva al Covid: il racconto

Sara Barbieri, la ballerina di Macbeth risultata positiva al Covid-19, si è successivamente rasserenata e ha parlato di come sia stata assistita a dovere al Teatro la Scala. “L’infermiera che si è occupata di me dopo l’isolamento in Teatro a un certo punto mi fa “signora ha detto mille volte grazie, ma io sto solo facendo il mio mestiere, stia tranquilla”. Non abbiamo idea della fortuna che abbiamo ad avere persone che fanno questo per tutti noi”, ha scritto su Twitter.

Successivamente la ragazza ha avuto modo di raccontare anche un divertente siparietto avvenuto al momento del tampone. “All’accettazione per il molecolare, il mio umore era quello che era, ma l’impiegata ha fatto strike: “Avrei detto venti” “Prego?” “Lei è nata il 07/03/1981?” “Sì” “Mah, io le davo vent’anni!” Amica, tu non sei una receptionist, sei la Regina del customer care”, ha scherzato. Adesso non deve altro che attendere di potere tornare sul palco: non vede l’ora.

