Sara Barbieri, chi è la fidanzata di Fabrizio Corona/ “Una delle storie d’amore più belle che ho vissuto”

Chi è Sara Barbieri: prima di Fabrizio Corona una storia con Salmo

Sara Barbieri è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona. La storia prosegue a gonfie vele tra i due, anche se l’ex paparazzo dei vip ha deciso di proteggerla, tenendola ben lontana dai social e dal gossip. Ma chi è Sara Barbieri, la bellissima ragazza che ha conquistato il tenero cuore di Corona? C’è chi parla di matrimonio tra i due, anche se Sara è una giovanissima modella di soli 22 anni. 26 anni di differenza d’età con Fabrizio non sembrano essere un problema, visto che i due fanno coppia fissa da circa un anno e hanno già deciso di convivere insieme a Milano con Carlos, il figlio di Corona nato dalla storia d’amore con Nina Moric.

Sara Barbieri vive e lavora a Milano. Bellissima da togliere il fiato, ha prestato la sua immagine per diverse campagne pubblicitarie sia di gioielli che abbigliamento, lavorando per brand di lusso come Dolce & Gabbana. In passato Sara è stata legata al rapper Salmo, una storia d’amore vissuta in pieno tempo di Covid e in lockdown.

Fabrizio Corona parla della fidanzata Sara Barbieri

La notizia della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri è stata spoilerata dal settimanale Oggi più di un anno fa con tanto di foto e prove del loro amore. Su Instagram poi sono apparsi dei video in cui i due si scambiavano baci ed attenzioni ripostati proprio dalla stessa Sara. “Ma l’amore che cos’è”, le parole dell’ex paparazzo con la modella che stuzzicava i followers “Vi dà fastidio?”. Inizialmente, forse data anche la differenza d’età di ben 26 anni, la loro storia è stata un pò criticata, ma alla fine dopo un anno d’amore la modella e Corona sono più uniti e innamorati che mia.

Dalle pagine di Chi proprio Corona ha parlato di un possibile matrimonio con la bella Sara: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente” – per poi parlare apertamente della sua fidanzata – “Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato, ma siamo insieme da un anno. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei”.











