Sara Barbieri, fidanzata Fabrizio Corona chi è/ Lui “Mi sposerò e farò un figlio…”

E’ Sara Barbieri la giovane donna che ha letteralmente stregato Fabrizio Corona. Dopo la storia lunga e tormentata con la ex moglie Nina Moric, l’amore appassionato con Belen Rodriguez e l’amicizia speciale con Asia Argento, arriva adesso Sara, modella appena ventenne ma dalla forte personalità. Dopo il breve flirt con Sophie Codegoni, Fabrizio si sarebbe legato a Sara. “Mi piacciono le donne libere e coraggiose”, ha detto l’ex re dei paparazzi parlando proprio della sua visione dell’altro sesso. Sarà la giovane fidanzata la donna capace di tenerlo finalmente a bada?

Ormai da mesi al suo fianco, Sara Barbieri non è più solo una “fiamma” di Fabrizio Corona, ma qualcosa di decisamente più importante. Era lo scorso novembre quando, come riporta SuperGuidaTv, raggiunto dalla stampa ad un evento a Terracina si era definito molto felice al fianco di Sara al punto da far intravedere un futuro di coppia molto importante: “Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e farò un figlio”.

Sara Barbieri, fidanzata Fabrizio Corona: chi è e cosa fa

Sara Barbieri ha 27 anni meno di Fabrizio Corona, ma questo non sembra affatto rappresentare un ostacolo alla loro felicità di coppia, come emerso da entrambi i diretti interessati. “Sto bene”, aveva aggiunto ancora l’ex re dei paparazzi. Giovanissima modella, Sara lavora e vive a Milano. In passato ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie di abbigliamento e gioielli ma è particolarmente attiva anche su Instagram.

Prima della storia con Fabrizio Corona, pare che la giovane nel 2020 abbia avuto una relazione con il rapper Salmo, trascorrendo insieme il periodo del lockdown, come testimoniato da alcuni scatti social, sebbene nessuno dei due abbia portato pubblicamente allo scoperto la loro storia. A parlare della conoscenza speciale tra Sara e Fabrizio ci aveva pensato lo scorso ottobre il settimanale Oggi che già all’epoca aveva parlato di una passione struggente, come testimoniato poi dai video social postati da entrambi.

