Sara Benmessaoud, moglie e figli Giò di Tonno/ “Tra noi Amore all’infinito”

Sara Benmessaoud, moglie e figli di Giò di Tonno, il cantante e attore teatrale che interpreta Quasimodo nell’opera Notre Dame de Paris. Un grande amore quello nato tra il cantante e la fotografa professionista di origini marocchine. I due sono felicemente sposati da più di 7 anni e dal loro amore sono nati anche due splendidi figli. Nel 2013 la nascita del primogenito Jad che ha unito ancora di più la coppia. Per il vincitore di Sanremo 2005 in coppia con Lola Ponce con il brano “Colpo di fulmine”, nel 2020 è arrivato anche un secondo figlio. Ad annunciarlo è stato proprio lui sui social con un post: “Noah Di Tonno – 16.07.2020 A completarci ci hai pensato tu. Amore all’infinito”.

Giò di Tonno, la moglie Sara Benmessaoud e il figlio Jad/ Quel cd fortunato di Notre Dame..

Ad accompagnare il messaggio una tenerissima foto in sui si vede una parte del viso del piccolo nato dall’amore per la moglie Sara Benmessaoud con cui vive una storia d’amore che dura da ben vent’anni. Dopo vent’anni di fidanzamento, infatti, la coppia nel 2013 ha avuto il primo figlio Jad e due anni dopo ha deciso di sposarsi.

Giò Di Tonno papà per la seconda volta/ La moglie Sara Benmessaoud ha partorito Noah

Sara Benmessaoud e Giò di Tonno: l’ amore e due figli

La storia d’amore tra Sara Benmessaoud e Giò Di Tonno prosegue a gonfie vele. La coppia sta insieme da più di 20 anni, ma da ben sette sono diventati marito e moglie. Non solo, i due sono anche genitori di due splendidi figli: Jad nato nel 2013 e Noah nel 2020.

Ma chi è Sara Benmessaoud, la moglie del celebre cantante e attore Giò di Tonno? La donna ha 37 anni e lavora come fotografa professionista. La coppia si è sposata nel 2015 con una cerimonia celebrata presso l’Aurum di Pescara dove si sono conosciuti per la prima volta grazie ad amici in comune. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, visto che da quel momento non si sono più lasciati!

Giò Di Tonno, sorpresa moglie Sara Benmessaoud/ "Sei il mio amore" (Vieni da me)

