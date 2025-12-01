Chi è Sara Bluma, fidanzata di Can Yaman: da qualche settimana vige il ‘mistero’ sulla coppia tra possibile crisi e presunta rottura.

Dopo un’estate vissuta da protagonisti – forse loro malgrado – Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma risultano più defilati rispetto all’attenzione mediatica. Non mancano i rumor di una possibile crisi all’orizzonte alla base della minore esposizione rispetto alle settimane passate e chi, addirittura, pensa che si sia concretizzata la rottura. Pensieri negativi sul destino della coppia sono tornati in auge proprio dopo l’intervista appena un giorno fa a Domenica In dove l’attore turco è sembrato tutt’altro che disposto a parlare di ciò che riguarda la sua vita privata.

Nell’intervista a Domenica In il tema della fidanzata di Can Yaman – Sara Bluma – sembrava poter emergere e invece, proprio con una netta sottolineatura di Mara Venier, non c’è stato un focus netto e deciso sulle curiosità relative a gossip e cronaca rosa. “Sembra quasi tu abbia paura che ti chieda qualcosa su quello…”, l’attore è sembrato effettivamente imbarazzato, forse per la volontà di non mettere al centro dell’attenzione le circostanze della sua vita sentimentale sia per privacy che per dare maggiore risalto mediatico unicamente alla sua carriera e non al privato.

Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma tra voci di crisi e presunta rottura: qual è la verità?

Ma non è tutto, ancor prima dell’intervista a Domenica In si vociferava già con insistenza di una possibile rottura tra Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma. Il mondo dei social ormai domina la scena quando si tratta di cronaca rosa e proprio un dettaglio carpito dal web avrebbe convinto i fan rispetto alla possibilità che il rapporto si sia incrinato. Sparito il ‘follow’ reciproco e poi un post criptico della presunta fidanzata dell’attore turco: “Troppe volte ho messo gli altri al primo posto lasciando me indietro…”.

Ma quindi, Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma si sono lasciati? Nessuna certezza sul destino della coppia; tanto in un senso quanto nell’altro. Come spesso accade, potrebbero anche aver deciso di spostare l’attenzione mediatica e tenersi al riparo dalle ingerenze tipiche del gossip e della cronaca rosa.