Sara Bluma, chi è la presunta nuova fidanzata di Can Yaman: prima le indiscrezioni, poi l'apparizione pubblica mano nella mano sul red carpet

Can Yaman è fidanzato? Le recenti indiscrezioni sull’attore turco

Sembra essere esploso l’amore nella vita di Can Yaman, la cui sfera sentimentale è spesso diventata oggetto di curiosità ed indiscrezioni da parte di fan e cronaca rosa, nonostante la sua grande riservatezza.

Il celebre attore turco, divenuto popolare in Italia per le numerose serie andate in onda su Canale 5, a dispetto della sua notorietà ha sempre preferito mantenere riservata la propria vita privata, cercando in tutti i modi di rifuggire dal gossip che l’ha inseguito in questi anni.

Dalla papabile frequentazione con la collega di origini turche Demet Ozdemir, categoricamente smentita da entrambi, alla breve relazione con Diletta Leotta che ha dominato la scena pubblica per diverso tempo, ora l’attore volta pagina al fianco di una nuova ragazza. Il suo nome, secondo il settimanale Chi, è Sara Bluma e sarebbe una dj piuttosto famosa nel panorama dei festival e dei club a livello europeo.

Le prime indiscrezioni su Can Yaman e la sua ipotetica nuova fidanzata Sara Bluma sono emerse gli scorsi giorni, quando hanno iniziato a circolare alcune foto che li ritraevano insieme, sorridenti e spensierati. La conferma che tra i due è nato qualcosa è arrivata nelle ultime ore: insieme hanno infatti presenziato al Global Series Festival, l’evento in corso in questi giorni a Rimini e Riccione e che vede tra i protagonisti lo stesso attore turco grazie a Sandokan, e insieme hanno sfilato sorridenti sul red carpet, mano nella mano. Ovviamente i fan dell’attore sono impazziti e le immagini e i video della loro apparizione pubblica sono presto piombati in rete e rimbalzati di social in social.

Sara Bluma, come riporta il settimanale Chi, è nata all’anagrafe Sara Chichani e ha origini algerine. Il suo nome e il suo volto sono conosciuti in particolare nel panorama dei club e dei festival europei, dove ha acquisito sempre più crescente notorietà negli ultimi anni grazie alla sua attività da dj. Dai primi passi nei locali di Ibiza, dove ha preso il via la sua carriera, è ora celebre a livello internazionale per aver fondato il format Boudoir, che unisce musica elettronica, burlesque e cabaret.