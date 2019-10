Sara Bucci/ Uomini e Donne, Giulio Raselli: “hai paura di essere eliminata…”

Giulio Raselli non si fida di Sara Bucci che, dopo l’ingresso in studio, cerca di recuperare la fiducia di Giulio Raselli, convinto che sia la seconda scelta della bionda corteggiatrice dopo la decisione di Alessandro Zarino di eliminarla. “Se c’è una cosa che non posso rimproverarmi è il fatto di essere stata sincera”, dice Sara. “Stai dicendo una marea di caz*ate”, sbotta Giulio Raselli che non vuole assolutamente ascoltare le parole della corteggiatrice a cui Giulio rinfaccia di aver sbagliato nome in esterna. “Mi sono sbagliata, che devo fare? Io non vengo qui con un copione. Ho avuto modo di pensarti e a me piacerebbe conoscerti anche perché mi destabilizzi e fai uscire una parte nuova di Sara”, dice la corteggiatrice che, per il momento, resta in stand by in attesa di una decisione da parte di Giulio. Cosa farà Raselli? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SARA BUCCI IN ESTERNA CON GIULIO RASELLI, MA IL TRONISTA…

Sara Bucci sta cercando in tutti i modi di conquistare la fiducia di Giulio Raselli, ma il tronista di Uomini e Donne, dopo essere stato colpito dalla bionda corteggiatrice, nella puntata odierna del trono classico dedicata al ritorno di Javier Martinez, ammetterà di non fidarsi totalmente di lei. “Sto cercando di capire se tu abbia voglia di stare qua o no”, afferma in esterna Giulio. “Vedo una persona che sta cercando di arrangare in qualche modo per paura di essere eliminata e non poter venire più a Uomini e Donne”, aggiunge ancora il tronista spiazzando Sara che, con la sua esuberanza e intraprendenza pensava di aver fatto breccia sull’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. A puntare il dito contro Sara saranno anche le altre corteggiatrici, sicure che non abbia interesse nè per Giulio Raselli nè per Alessandro Zarino.

SARA BUCCI: “GIULIO RASELLI E’ UNA SCOPERTA”

Dopo averlo conosciuto nelle vesti di corteggiatore, Sara Bucci è stata piacevolmente sorpresa dal Giulio Raselli tronista. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, Sara parla di ciò che ha provato quando ha visto per la prima volta dal vivo il tronista: “Non pensavo che al primo appuntamento sarei riuscita a sentirmi così a mio agio con qualcuno. Giulio mi trasmette delle sensazioni che non riesco a definire ancora bene. Mi piace perché in certi momenti riesce a destabilizzarmi, una cosa che non mi accade facilmente con le persone che conosco da poco tempo. Non credo sia arrogante come dicono, anzi, credo solo che con lui ci voglia del tempo. Ha una personalità forte e decisa, e questo mi intriga molto ” – ha spiegato Sara. La Bucci, infine, ha confessato di voler continuare il suo percorso e di vivere delle belle emozioni con la persona che ha di fronte, ma Giulio riuscirà a fidarsi di lei?



© RIPRODUZIONE RISERVATA