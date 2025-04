“La risposta penale da sola non è sufficiente”. Lo ha detto ieri in conferenza stampa Antonio D’Amato, procuratore capo di Messina. Poche ora prima i carabinieri avevano arrestato Stefano Argentino, presunto assassino di Sara Campanella, uccisa lunedì scorso in strada da una coltellata al collo che le aveva reciso la vena giugulare. 27 anni lui, 22 lei, colleghi di corso in università.

Sono ormai così tanti i femminicidi in Italia (ma la riflessione vale per qualsiasi tipo di omicidio) che col tempo quasi fatichiamo a distinguere l’uno dall’altro: ufficialmente 13 dall’inizio dell’anno, esattamente come il numero delle settimane.

Per questo il procuratore ha pronunciato quella frase – i tribunali da soli non bastano –, non in un contesto privato e nemmeno in un resoconto giudiziario ma davanti ai giornalisti, che è come dire davanti agli italiani perché gli italiani sappiano: politici, amministratori pubblici, genitori, insegnanti, i giornalisti stessi, ciascuno per la parte di propria competenza e che ha un comune denominatore trasversale a qualsiasi ruolo o professione: l’educazione.

Ciò che la famiglia non riesce più a fare perché disciolta sotto le mazzate della “società liquida”, che la scuola ha rinunciato a perseguire in nome dell’inclusione “sempre e comunque” e persino della giustizia, vittima delle sue stesse leggi che in nome dei diritti (raramente dei doveri) finiscono per ucciderla.

Non c’è più tempo per riflessioni morali, discussioni politiche, analisi sociologiche che sono venute a noia e che sono capaci di accendere i riflettori solo per un giorno, in attesa di venire presto superati da altri truci fatti di cronaca nera.

Il caso di Messina non è nemmeno rubricabile sotto la consueta, obsoleta denominazione di “omicidio passionale”, che odora ancora di Codice Rocco perché – a quanto riferiscono i media – in due anni di insistente, vano corteggiamento lei non aveva mai ceduto alle profferte di lui.

Si deve parlare di omicidio e basta, sebbene innescato da un sentimento per altro non ricambiato. Sara era una bella ragazza, giovane, intelligente, aperta, con ancora nel cuore e nella mente gli anni trascorsi sui banchi di scuola. Facile innamorarsene e, in una mente che confonde amore con possesso, facile sentirsi offeso dal rifiuto di lei. Onta non lavabile davanti ad un malinteso senso dell’onore.

Il caso si è risolto in fretta anche grazie alle testimonianze dei colleghi d’università (se funzionasse così anche per i delitti di mafia, troppo spesso coperti da silenzio, essa non potrebbe alzare la testa): seguiranno le indagini, i dibattimenti in tribunale, le arringhe di difensori alla ricerca di cavilli che possano evitare il massimo della pena.

Tutto giusto e tutto “inutile” fin quando l’impegno ad educare – che si sostanzia anzitutto nel rispetto verso se stessi e gli altri in nome di un destino che non ci appartiene – rimarrà fuori dalle porte di casa e di scuola insieme all’impegno ad istruire: l’uno nel senso etimologico di “tirar fuori” il meglio di sé, l’altro in quello di “portare dentro” il meglio della realtà. Una coppia di verbi di cui la nostra società del “tutto-e-subito” sembra aver perso memoria e che pensa di poterne fare a meno con una sentenza di tribunale.

