I genitori di Sara Campanella hanno denunciato la mamma di Stefano Argentino, accusandola di favoreggiamento: cosa è accaduto oggi

I genitori di Sara Campanella, la giovane uccisa a Messina lo scorso 31 marzo da Stefano Argentino, hanno denunciato la mamma del killer. Ricordiamo che quest’ultimo si è suicidato in carcere poche settimane fa. Obiettivo, cercare di avere giustizia per la loro figlia, tenendo conto che con il gesto estremo dell’arrestato, è decaduta ogni possibilità per la famiglia di fare chiarezza e di vedere il responsabile dietro le sbarre.

Il processo si è aperto stamane presso la corte di Assise di Messina, e proprio per l’occasione i legali della famiglia di Sara Campanella, leggasi Riccardo Meandro e Filippo Barbera, hanno fatto sapere di aver depositato una denuncia-esposta verso Daniela Santoro, la mamma di Stefano Argentino.

Secondo quanto accusano i famigliari della 22enne di Misilmeri, la donna era a conoscenza dell’ossessione del figlio verso la loro ragazza, di conseguenza l’accusano di favoreggiamento personale. Si tratta di un’accusa gravissima che ovviamente andrà confermata, e ricordiamo che la mamma del ragazzo che si è suicidato lo scorso 6 agosto nel carcere di Gazzi, ha sempre smentito un qualche coinvolgimento nell’omicidio del figlio, ma anche di essere a conoscenza dell’ossessione del figlio per Sara Campanella.

SARA CAMPANELLA, DENUNCIA ALLA MAMMA DI STEFANO ARGENTINO: COSA E’ EMERSO

Daniela Santoro ha spiegato che sapeva di questa infatuazione di Stefano verso la compagna di corso dell’università, ma non aveva notato dei segnali preoccupanti che potessero far presagire a quanto poi effettivamente avvenuto. Eppure i genitori, dopo aver analizzato gli incartamenti dell’inchiesta, si dicono certo che la madre sia in qualche modo coinvolta in quanto accaduto, sicuri che avrebbe aiutato il figlio subito dopo il delitto.

Nel dettaglio viene citato uno scambio di telefonate e di messaggi fra Stefano Argentino e i due genitori subito dopo che il ragazzo aveva accoltellato a morte la ragazza. Anche in questo caso la madre del killer ha smentito la ricostruzione, spiegando di aver ricevuto una telefonata allarmante del figlio che dichiarava di volersi suicidare, e di aver quindi preso l’auto ed essere corsi dallo stesso figlio per aiutarlo, ma non per coprire il terribile e brutale gesto commesso.

SARA CAMPANELLA, PERCHE’ I GENITORI DENUNCIANO LA MAMMA DI STEFANO ARGENTINO

Stando ai legali della famiglia di Sara Campanella però, proprio quelle telefonate e il comportamento che avrebbe tenuto la donna subito dopo l’omicidio, sarebbe una “chiara partecipazione strumentale”. L’ipotesi dei legali è che la donna avrebbe in qualche modo consigliato al ragazzo di eludere le indagini, ritardandone quindi la cattura, invece di chiamare subito i carabinieri per confessare quanto fatto e costituirsi.

Vedremo quindi quello che accadrà, nel frattempo la notizia è stata riportata anche dal talk di Canale 5, Morning News, che ha spiegato: “I genitori hanno presentato una memoria per presentare una denuncia nei confronti della madre di Stefano Argentino per favoreggiamento e concorso in reato, è il colpo di scena che avevano già preannunciato i genitori di Sara Campanella, così hanno detto e così è stato. “Mia figlia non è morta invano, lo abbiamo sempre detto””, le parole di mamma e papà.



SARA CAMPANELLA, LE PAROLE DELLA MAMMA

Presente all’udienza per il processo già chiuso, la mamma della vittima, Concetta Serrano Spagnolo, ha chiesto di trovare eventuali responsabilità, sempre che vi siano, ricordando che fino ad ora sono stati in silenzio dopo un dolore così grande, ma ora “siamo qui per dare giustizia a Sara”.

I genitori vogliono che la loro figlia abbia giustizia “deve averla” e soprattutto vogliono sapere “la verità” se, come detto sopra, vi sono appunto delle “responsabilità“, concludendo con le parole “la sua luce continuerà ad illuminarci”. Parole chiare e una presa di posizione netta quindi quella dei famigliari della povera Sara Campanella: scopriremo nelle prossime settimane cosa decideranno le autorità.