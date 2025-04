Sara Campanella è stata uccisa a Messina, a soli 22 anni, da un ragazzo che l’avrebbe pedinata e perseguitata per mesi prima di accoltellarla a morte in pieno giorno. La madre del presunto omicida, il 27enne Stefano Argentino, è intervenuta ai microfoni della trasmissione Zona Bianca dopo l’arresto del figlio: “Siamo due famiglie distrutte – ha commentato la donna –, lui ha sani principi, non me lo spiego. È sempre stato solare, buono“.

Simonetta Cesaroni, chi era la ragazza di via Poma/ Uccisa nel 1990, 29 colpi e il grande giallo irrisolto

Le sue parole restituiscono un ritratto di Stefano che, giocoforza, contrasta con ciò che sta emergendo in questi giorni relativamente alle sue condotte nei confronti della vittima. Per almeno 2 anni l’avrebbe tormentata, seguendola in ogni movimento e tentando approcci sempre respinti dalla vittima.

Sara Campanella, oggi i funerali nella sua Misilmeri

Sono previsti per oggi i funerali di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria assassinata a Messina pochi giorni fa. L’ultimo saluto si terrà a Misilmeri, città del Palermitano di cui era originaria. Ik sindaco ha proclamato il lutto cittadino ed è stata aperta la camera ardente per la giovane, dalla giornata di ieri, 6 aprile. Le esequie sono state fissate per le 10:30 presso la Chiesa San Giovanni Battista alla presenza dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

Raniero Busco: la verità sul fidanzato di Simonetta Cesaroni/ “Il morso è suo”: prima indagato, poi assolto

Grande partecipazione e commozione della comunità in cui Sara Campanella era conosciuta e amata. Su alcune lenzuola e pannelli, la frase che lei stessa aveva scelto per il suo profilo social: “Mi amo troppo per stare con chiunque“.