Sara Carbonero, torna il tumore alle ovaie/ La moglie di Casillas ancora ricoverata

SARA CARBONERO, TORNA IL TUMORE ALLE OVAIE

Sara Carbonero è stata nuovamente ricoverata, presso la Clinica dell’Università di Navarra, per il ripresentarsi del tumore alle ovaie che aveva già combattuto nel maggio di due anni fa. La celebre giornalista, oggi vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset España, ha appena compiuto 37 anni: diventata popolare a livello mondiale per quel bacio in diretta tv a Iker Casillas, suo attuale marito che aveva appena vinto il Mondiale con la nazionale iberica, non è purtroppo sfuggita all’ultimo controllo: era finita sotto i ferri nel maggio 2019 e sembrava tutto a posto, ma l’ultima visita ha evidenziato la recidività del cancro ovarico, che è maligno.

La Carbonero ha già dato la propria disponibilità non solo alle cure di rito, ma anche a un’eventuale operazione chirurgica: si è immediatamente ricoverata e, come riporta Fanpage, dall’entourage filtra un certo ottimismo alla luce delle cure cui si è già sottoposta. Un nuovo incubo comunque per la famiglia Casillas: il portiere, leggenda del Real Madrid che ha passato gli ultimi anni della carriera al Porto, nel 2019 era stato vittima di un infarto in campo, durante un allenamento dei Dragoni: si è ripreso alla grande, ma adesso deve nuovamente vivere una situazione complessa legata alla salute di Sara Carbonero, cui ovviamente auguriamo di vincere anche questa battaglia come già fatto in precedenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA