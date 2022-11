Sara Carbonero operata d’urgenza/ Casillas sbotta “Corsa alla notizia è deplorevole”

Sara Carbonero, ex moglie di Iker Casillas, è stata operata d’urgenza. La notizia è rimbalzata direttamente dalla Spagna e riguarda la giornalista, che già nel 2019 era stata colpita da un tumore alle ovaie, fortunatamente riuscendo a guaire a seguito di un intervento. Stando a quanto riferito dai media spagnoli, Carbonero sarebbe stata operata d’urgenza dopo essersi recata alla Clinica Universitaria de Navarra per un controllo medico di routine. Il “Corriere della Sera” scrive che “non è chiaro se si tratti di una ricaduta o di un problema diverso da quello che già aveva colpito Carbonero, ma un segnale più o meno incoraggiante è arrivato dai social: l’ex lady Casillas ha pubblicato in giornata una storia su Instagram, condividendo un brano della cantante Valeria Castro, sua amica”.

Dunque, sembrerebbe che per Sara Carbonero sia andato tutto per il meglio, ma l’ex coniuge Iker Casillas ha dimostrato di non aver gradito la news data da tutti i media spagnoli e non solo, tanto da dare vita a un duro sfogo su Twitter.

IKER CASILLAS CONTRO LA STAMPA DOPO LA NOTIZIA DI SARA CARBONERO OPERATA D’URGENZA: “LA CORSA ALLA NOTIZIA… DEPLOREVOLE!”

Queste sono state le parole cinguettate da Casillas dopo la fuga di notizie su Sara Carbonero: “La corsa per dare la notizia. La corsa alla notizia anche se riguarda la salute. La corsa a dare la notizia anche se si tratta di salute e non pensare alla persona coinvolta. La corsa per decifrare le fot**te notizie e non accorgersi del danno che fanno anche al loro ambiente. Deplorevole. LE NOTIZIE”.

Ricordiamo che il matrimonio tra Iker Casillas e la giornalista Sara Carbonero è terminato nel 2021, dopo una storia d’amore iniziata nel 2010, quando la Nazionale iberica vinse il Mondiale in Sudafrica e l’estremo difensore baciò in diretta televisiva colei che sarebbe diventata, sei anni dopo, la sua consorte. Il loro idillio è finito da tempo, ma l’affetto tra i due, evidentemente, non è scemato, vista la difesa pubblica di Iker nei confronti della sua Sara.

