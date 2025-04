Sono state chiuse da poco le indagini preliminari per il brutale omicidio della 18enne Sara Centelleghe che risale allo scorso ottobre e vede come unico indagato – peraltro reo confesso già subito dopo i fatti che ora lo porteranno in tribunale – l’indiano (oggi) 20enne Jashandeep Badhan che da sei mesi si trova in carcere in attesa dell’apertura del processo a suo carico: nelle indagini preliminari condotte dagli inquirenti non sono emerse particolari sorprese, mentre dopo la consueto notifica ai legali di Badhan quest’ultimo ha deciso di rendere un nuovo interrogatorio raccontando nei dettagli cosa sarebbe successo la notte dell’omicidio di Sara Centelleghe.

Facendo prima di tutto un passetto indietro, è bene ricordare che la morte di Sara Centelleghe risale alla tarda nottata del 26 ottobre del 2024 quando la ragazza 18enne si trovava all’interno dell’appartamento dei suoi genitori con un’amica e coetanea ospitata per trascorrere la notte assieme: quest’ultima sarebbe stata contatta da Badhan per organizzare uno scambio di droga – hashish in cambio di un misero quantitativo di cocaina – e dopo aver attirata all’estero, l’indiano si è introdotto nell’appartamento di Sara Centelleghe per trafugarle la sostanza; salvo incappare nella 18enne e dare il via alla brutale aggressione.

Sara Centelleghe: il racconto del killer Jashandeep Badhan e la ricostruzione degli inquirenti

Stando all’autopsia Sara Centelleghe sarebbe stata raggiunta da alcuni pugni prima di essere uccisa con 67 forbiciate al volto e fu proprio l’amica a lanciare il primo allarme notando da prima delle macchie di sangue sulle scale del condominio e trovando poi l’amica in una pozza di sangue; mentre seguendo la chiara pista del sangue gli inquirenti erano presto risaliti a Badhan che dopo un lunghissimi interrogatorio durato circa 20 ore aveva confessato.

Secondo quando ricostruito dalle indagini, l’indiano reo confesso voleva rubare l’hashish all’amica di Sara Centelleghe senza cederle la cocaina e la morte della 18enne si ricollegherebbe al fatto che venne sorpreso proprio mentre frugava nel suo zaino; mentre durante l’interrogatorio reso proprio in queste ore l’indiano 20enne ha spiegato che quella notte aveva assunto ingenti quantità di cocaina, eroina e cortisone, con l’hashish che gli sarebbe servito per calmare la sua ansia.

Rispetto alla ricostruzione degli inquirenti, l’unico punto di attrito nel racconto reso da Badhan riguarda l’appuntamento dato all’amica di Sara Centelleghe: secondo l’indiano la 19enne non si sarebbe presentata e lui ha deciso di salire nell’appartamento per incontrarla; mentre le autorità – forti di un messaggio nel quale lui le disse di non essere riuscito ad uscire di casa perché scoperto dai suoi genitori – ritengono che sia stato lui a non presentarsi, accedendo al palazzo di Centelleghe tramite i garage dopo aver attirato volontariamente fuori l’amica.