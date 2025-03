Max Felicitas, porno attore nonché content creator molto conosciuto su Only Fans, è fidanzato con Sara. Non sappiamo molto della fidanzata di Max Felicitas, che non viene presentata sui social dal porno attore. Ospite di “Ciao Maschio”, il creator hard ha raccontato di tradire spesso – quotidianamente – la compagna, ma solamente dal punto di vista fisico. “Ho diverse partner oltre la mia fidanzata. Per questo io dico che sono fedele ai sentimenti. Per me l’amore, l’amicizia e la famiglia vengono prima di tutto. Per me il sesso è completamente diverso dall’amore: io sono ossessionato e se non faccio l’amore almeno due o tre volte al giorno. Spesso vado anche con delle prostitute se non riesco ad essere soddisfatto dai rapporti che ho sul set, con le mie amiche o proprio con la mia fidanzata” ha spiegato.

Sara, chi è la fidanzata di Max Felicitas: “Con i miei suoceri ho un rapporto conflittuale”

A “Ciao Maschio”, Max Felicitas ha parlando anche del rapporto che ha con la famiglia della fidanzata, spiegando di non avere questo grande feeling: “I genitori della mia compagna all’inizio mi vedevano come un mostro, perché ovviamente per loro, per i genitori di una ragazza, si mettono in scema protettivo di lei. Poi mi hanno conosciuto dal vivo e hanno visto che faccio tanto anche al di fuori del porno, che ragiono e faccio tanto. Mi hanno cominciato ad accettare per quello che sono, ma non nego che il rapporto è un po’ conflittuale. Ma comunque li comprendo, anche io se fossi nei loro panni farei la stessa cosa”.

“Se mia figlia si mettesse con un porno attore, non avrei nulla in contrario perché sarei ipocrita. Ma se lei volesse fare lo stesso lavoro, darei lei dei consigli che a me non sono stati dati” ha spiegato inoltre Max Felicitas.