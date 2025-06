Dopo la sconfitta con la Norvegia l’Italia corre ai ripari con la speranza di salvare il Campionato, il nuovo allenatore della Nazionale dopo l’esonero di Spalletti potrebbe essere Claudio Ranieri. Il noto e stimato allenatore di calcio ha una lunga esperienza che negli anni lo ha fatto apprezzare e amare sempre di più da milioni di tifosi. Nelle ultime ore non si parla d’altro, manca ancora l’ufficialità ma sembra che sarà proprio lui il nuovo allenatore dell’Italia.

Se la notizia fosse vera per lui sarebbe una sfida tutt’altro che semplice quella di far risollevare la Nazionale dopo la terribile sconfitta con la Norvegia, sono però in molti a pensare che sia proprio lui la persona più adatta a questo ruolo. A commentare l’indiscrezione anche l’ex attaccante del Catanzaro, Massimo Palanca, che in un’intervista rilasciata nelle scorse ore ha fatto sapere che Claudio Ranieri sarebbe l’uomo giusto. A detta sua loro appartengono ad una generazione che ha sempre visto come punto di arrivo la Nazionale, anche se oggi le cose sono molto cambiate.

Claudio Ranieri prossimo allenatore della Nazionale? Cosa pensa Palanca

Per l’ex attaccante del Catanzaro la Nazionale è davvero speciale per Claudio Ranieri. Lui crede che un ct dovrebbe riuscire a far comprendere alla squadra quanto sia importante vincere con la maglia azzurra. A detta sua lo ha già fatto molte volte ed è stato fantastico con la Roma nell’ultima stagione.

Per Massimo Palanca è fondamentale che l’allenatore della Nazionale metta da parte antipatie e simpatie, comportandosi come un buon diplomatico per il bene della squadra. Riferendosi a Claudio Ranieri ha anche detto: “Sarebbe bello vederlo cantare l’inno, si commuoverebbe di sicuro e io con lui”. Nei giorni scorsi Ranieri aveva ufficializzato il suo ritiro come allenatore per occuparsi della dirigenza della Roma. Sembra però che non mollerà la squadra giallo-rossa anche se dovesse davvero accettare il ruolo di ct della Nazionale, nelle ultime ore è infatti emerso che Friedkin e Gravinia hanno dato l’ok per il doppio ruolo.

