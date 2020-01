Sara Croce, Bonas di Avanti un altro/ “Bionda stupida? Cliché, sono un personaggio”

Dopo il ritorno di ieri di Avanti un altro, Sara Croce è pronta a fare il suo debutto in tv da Bonas. E infatti sui social ha fissato l’appuntamento con i suoi fan e quelli del programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. «Ci vediamo tra pochissimo su Canale 5 per la mia primissima uscita! Andrà bene?», ha scritto su Instagram la modella classe ’98. A chi su Instagram le ha chiesto se è pronta a interpretare il ruolo della “bionda stupida”, Sara Croce ha voluto replicare in maniera netta. «Questo è solamente un cliché, è una parte. In quello che faccio non mi sento stupida, sono un personaggio». Un altro utente le ha invece chiesto come fa a conciliare il lavoro con lo studio: «Faccio molta fatica», ha ammesso la giovane modella. Ma ci sono state domande anche a sfondo sentimentale. «Se dopo un grande amore se ne può trovare un altro? È molto difficile». Momenti di riflessione prima dell’impegno odierno.

SARA CROCE, BONAS DI AVANTI UN ALTRO: OGGI PRIMA USCITA

Ma Sara Croce sui social ha colto l’occasione per dare dei consigli ai followers. Ad esempio, ha rinnovato l’invito a fare delle donazioni per l’Australia, dilaniata dagli incendi. «Rendiamoli utili questi social ogni tanto», ha scritto nelle Instagram Stories. Poi la modella, nuova Bonas di Avanti un altro, ha rivelato di sottoporsi a delle sedute di carbossiterapia, «l’unica cosa che, insieme ad una corretta alimentazione, aiuta a combattere la ritenzione». Ma per farsi trovare pronta per il debutto di oggi si è anche sottoposta ad un trattamento di aspirazione delle impurità. Insomma, non lascia niente al caso Sara Croce, che nelle ultime ore ha curato ogni dettaglio per farsi trovare bella come sempre per la sua primissima uscita ad Avanti un altro. E Miss Claudia Ruggeri, con cui condivide questa esperienza televisiva, le ha dato a suo modo sostegno: ha lasciato tra i commenti al suo ultimo post un cuore.





© RIPRODUZIONE RISERVATA