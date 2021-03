Sara Croce, bonas di “Avanti un altro!”/ La modella sexy respinse Cristiano Ronaldo

Sara Croce, bonas di “Avanti un altro!”, celebrerà insieme a Paolo Bonolis, Luca Laurenti e agli altri loro colleghi, nella serata di oggi, lunedì 8 marzo 2021, il decimo compleanno del quiz di Canale 5. L’avvio della diretta è previsto per le 18.45 e i telespettatori non rimarranno delusi, dal momento che il vecchio cast è stato confermato. Dunque, non mancheranno i volti noti e fra questi vi è anche quello della bellissima Sara Croce, sexy modella proveniente da Garlasco capace di fare girare letteralmente la testa a tanti maschietti attraverso lo schermo del televisore.

Il suo fascino, dunque, è innegabile, così come la sua bellezza innata, tanto che anche un celebre asso del calcio giocato si era completamente invaghito di lei, al punto di arrivare a corteggiarla con insistenza, come ammesso dalla stessa giovane nell’ambito di un’intervista trasmessa in passato su Real Time. Il nome del calciatore è famosissimo, ma lei lo ha respinto con fermezza, rinunciando dunque a una possibile storia d’amore con lui e proseguendo nella sua luminosa carriera nel settore televisivo.

SARA CROCE RESPINSE CRISTIANO RONALDO

Sara Croce, bonas di “Avanti un altro!”, fu corteggiata strenuamente da… Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese della Juventus avrebbe provato più volte a farla cadere ai suoi piedi, contattandola addirittura sull’applicazione di messaggistica WhatsApp, gesto di fronte al quale la ragazza si sarebbe addirittura infastidita, stoppando sul nascere la chiacchierata e dicendo un clamoroso no a colui che vanta milioni di ammiratrici disseminate in ogni angolo dell’orbe terracqueo. Sicuramente il lusitano non ci sarà rimasto bene, ma d’altro canto le cose non possono essere forzate (e non devono: oggi, 8 marzo, Festa della donna, è opportuno ribadirlo con ancora più forza, ndr). Nel frattempo, anche senza l’ex Real Madrid al suo fianco, Sara Croce ha visto decollare la propria popolarità, arrivando a sfiorare un milione di follower sul popolare social network Instagram, dove pubblica regolarmente foto a elevato contenuto di sensualità, che non possono fare altro che infiammare il web, con particolare riferimento agli utenti di sesso maschile…



