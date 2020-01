Sara Croce, Bonas di Avanti un altro/ Video “Avances da calciatori famosi fidanzati”

Sara Croce, la nuova e bellissima Bonas di Avanti un altro, dopo aver festeggiato il Capodanno a Las Vegas, è pronta per tuffarsi nella sua nuova avventura televisiva. Bellissima e attualmente single, Sara Croce che su Instagram è sempre più seguita, ha risposto ad alcune domande dei fans. Oltre a ricordare a tutti di sintonizzarsi alle 18.50 su canale 5 per la prima puntata della nuova edizione di Avanti un altro, Sara ha risposto anche ad alcune domande scomode. In particolare, un utente le ha chiesto: “Hai mai avuto avances di qualche giocatore famoso? Senza fare nomi ovviamente”. La Croce ha deciso di non ignorare la domanda ma di rispondere pubblicamente. “Sì, come quasi tutte le ragazze che conosco praticamente… E il bello è che quasi tutti sono fidanzati”, è stata la risposta di Sara che ha evitato di fare nomi.

SARA CROCE: DA MADRE NATURA ALLA BONAS DI AVANTI UN ALTRO

Pur avendo solo 21 anni, Sara Croce ha già diverse esperienze lavorative alle spalle. Oltre a lavorare come modella come testimoniano le numerose foto che pubblica su Instagram dove ha 428mila followers, Sara Croce è già stata Madre Natura nell’ottava edizione di Ciao Darwin e ha partecipato anche a Miss Italia dove si è dovuta accontentare del quarto posto. La sua bellezza, però, non passa inosservata e Paolo Bonolis, dopo averla vista a Ciao Darwin, l’ha voluta anche come nuova Bonas di Avanti un altro. Una grande gioia per Sara che ha sempre ammirato molto Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lavorare con loro, dunque, rappresenta la realizzazione di un sogno: “Quando li ho visti mi sono quasi messa a piangere. Sono come li vedi in televisione, simpatici e ti mettono a tuo agio. Mi sono divertita tantissimo con loro. Sono contenta di averli conosciuti e spero di poter lavorare anche in futuro con loro”, ha raccontato la Croce in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV.

