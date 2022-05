Sara Croce choc “Messaggi piccanti da sconosciuti”/ “Hanno fatto girare il mio numero…”

Sara Croce denuncia shock: “Hanno fatto girare il mio numero…”

Sara Croce è stata vittima di uno spiacevole episodio. La Bonas di Avanti un altro nonché ex madre natura di Ciao Darwin ha rivelato nella puntata di ieri sera del Maurizio Costanzo Show di essere stata inondata di messaggi pizzanti da uomini sconosciuti. La modella era stata protagonista la scorsa puntata di un incidente hot ma mai immaginava che dopo quell’episodio potesse scatenarsi tanto clamore. La showgirl si era lanciata in un ballo con Lillo ma si è lasciata andare più del dovuto e il suo lato B è rimasto scoperto. Sara si è poi scusata imbarazzata definendolo un momento di alta televisione. Nella puntata di ieri sera, Maurizio Costanzo l’ha incalzata chiedendole: “Scusi Sara, che le è successo al telefono? Che le hanno fatto?”. Sara Croce nell’imbarazzo ha spiegato: “Ehm… hanno fatto girare il mio numero su Telegram”.

La showgirl ha poi proseguito rivelando di ricevere tantissimi messaggi da persone sconosciute che le hanno fatto commenti poco graditi: “Non è stato bellissimo perché sono stata riempita di messaggi da chiunque. Ho il telefono con me adesso ma non ho ancora cambiato numero, non so se farlo…”. Poi rivela: “Fanno commenti molto piccanti, diciamo… su di me…”. Sara Croce è apparsa infastidita da questi messaggi anche perché non deve essere piacevole ricevere attenzioni sgradite da parte di persone sconosciute.

Sara Croce è stata vittima degli haters in questi ultimi anni. In un’intervista a SuperGuida Tv aveva raccontato di uno spiacevole episodio di cui era stata protagonista prima di iniziare l’avventura ad Avanti un altro. La Bonas aveva rivelato: “Avevo iniziato da poco Avanti un altro è una ragazza mi ha scritto: è più dignitoso fare la sgualdrina in giro piuttosto che fare in tv la donna oggetto. Me lo ricorderò per sempre, mi ha scosso”. Poi ha proseguito: “Siamo ancora in una società maschilista. La bellezza dell’uomo viene considerata un piacere per gli occhi. Se invece una donna è bella è soggetta a critiche e giudizi di ogni genere. Nel 2021 ognuno ha il diritto di mostrarsi come meglio crede. In Avanti un altro sono vestita in abiti succinti ma è una mia libertà di espressione. Purtroppo ci sono ancora molti luoghi comuni da abbattere”.

Sara Croce entusiasma i fan con le sue foto sui social. La Bonas appare in pose conturbanti e commenti si sprecano. Sara però ha denunciato gli episodi spiacevoli di cui è stata protagonista negli ultimi mesi. La modella ha attirato da sempre l’attenzione del web e non solo. Sara è riuscita a stregare anche i telespettatori di Canale 5 tanto che si sussurra che qualche ospite del Maurizio Costanzo Show abbia avuto difficoltà a toglierle gli occhi da dosso.











